Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч

На чемпионате Европы футболу, который проходит в Германии, в среду, 10 июля, пройдет второй полуфинальный матч. В Дортмунде встретятся сборные Нидерландов и Англии. Предматчевые расклады, история противостояния и прогнозы специалистов — в материале «Известий».

Нидерланды – Англия: прогноз

Специалисты в основном отдают предпочтение подопечным Гарета Саутгейта. Например, аналитики Opta оценивают шансы Англии в 37,8%, а Нидерландов — в 31,6%. При этом вероятность дополнительного времени и серии пенальти, по мнению Opta, составляет 30,6%.

Поделился своим видением и бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов. В беседе с порталом «Чемпионат» он отметил, что Нидерланды — это одна из топовых сборных, а эта команда выглядит по игре интереснее, чем Англия. При этом он добавил, что подбор футболистов у англичан лучше.

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов отметил, что зрители увидят типичный матч для Англии. Он добавил, что у голландцев сейчас нет ни игры, ни состава, чтобы сломать «трех львов», приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Нидерланды на Евро-2024: состав, матчи

Нидерланды как финалисты чемпионата мира 2010 года имели все шансы не выйти даже из группы: они обыграли Польшу, но разошлись миром с Францией и проиграли Австрии, однако по дополнительным показателям оказались в плей-офф. В 1/8 финала они без проблем разобрались с Румынией 3:0, а в четвертьфинале выдали, возможно, свой самый яркий матч на турнире, обыграв Турцию 2:1.

Главной звездой команды является нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, на счету которого три забитых мяча. Кроме него можно выделить вратаря команды Барта Вербрюгена из «Брайтона», «затащившего» своими спасениями коллектив в полуфинал.

Проблема для Нидерландов заключается в том, что у команды плохо ходит мяч, а в центре поля не хватает игрока, который будет мячи «выгрызать» у соперников. Тем не менее у подопечных главного тренера Рональда Кумана очень яркий и разнообразный состав, а наличие защитников Вирджила Ван Дайка из «Ливерпуля» и Стефана Де Фрея из «Интера» очень помогает при штрафных и угловых.

Также при Кумане Нидерланды стали играть более гибко и дисциплинированно, но это не всегда приносит результат.

Англия на Евро-2024: матчи, состав

Англия — одна из самых обсуждаемых команд любого турнира, поскольку их априори считают фаворитами. Главного тренера команды Гарета Саутгейта критикуют за пассивный футбол при наличии в группе атаке полузащитников Джуда Беллингема из «Реала», Фила Фодена из «Манчестер Сити» и нападающего «Баварии» Харри Кейна. Однако так же они играли и на Евро-2020, где уступили в финале Италии. На групповой стадии англичане одержали лишь одну победу, однако вышли из группы. В шаге от вылета они были и в 1/8 финала, где спаслись в добавленное время в игре со Словакией, а затем забили и победный мяч, выиграв 2:1.

Похожая история произошла и в четвертьфинале против Швейцарии, где Англии пришлось вновь отыгрываться. Но и здесь они сравняли счет, довели игру до серии пенальти и победили. Кейн и Беллингем на турнире забили по два мяча, но игрой они не выделяются. Саутгейт успокаивает общественность, говоря, что всё в порядке. Он даже обвинил английских журналистов в сливе тактики команды. В игре со Швейцарией команда поменяла расстановку и вышла играть в три центральных защитника, но должного эффекта это не дало.

Пойдет ли Англия вновь на подобный эксперимент в матче с Нидерландами или Саутгейт вернется к проверенной схеме, пока не понятно, но варианты и, главное, состав у него есть.

Нидерланды – Англия: история встреч

Команды между собой встречались 32 раза: 13 побед одержали англичане, а 9 раз успех праздновали «оранжевые». Также команды 10 раз сыграли вничью.

Последний раз в официальном матче коллективы играли в 2019 году в полуфинале Лиги Наций, где Нидерланды в дополнительное время одержали победу со счетом 3:1. Всего в XXI веке англичане лишь однажды победили «оранжевых», при этом потерпев четыре поражения.

Примечательно, что нынешний главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман играл против англичан на Евро в 1988 году, а действующий наставник «трех львов» Гарет Саутгейт противостоял голландцам на чемпионате Европы в 1996 году. В конце того матча он получил желтую карточку.

Голландцы в своей истории становились чемпионами Европы только в 1988. Последний раз в полуфинал «оранжевые» выходили в 2004 году, где уступили Португалии. Сборная Англии никогда не выигрывала континентальный турнир, однако была близка к этому на Евро-2020. Тогда подопечные Саутгейта дошли до финала и только в серии пенальти проиграли Италии.

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Накануне в первом полуфинале сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:1. Чемпионат Европы завершится в Германии 14 июля, в этот день пройдет финал. Игра состоится в Берлине.