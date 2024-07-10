ФСБ показала кадры с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки

ФСБ России показала 10 июля видео с российским военнослужащим, которого спецслужбы Украины пытались склонить к совершению теракта на крейсере авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Он рассказал о том, что в марте этого года с ним связался некий Олег через иностранный интернет-мессенджер. Тот сообщил российскому военнослужащему, что является сотрудником Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО), а его работу курирует руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ).

«В ходе телефонных разговоров с использованием приемов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения теракта на корабле», — сказал военнослужащий.

Кроме того, на видео, представленном ФСБ России, можно увидеть подарочную упаковку, в которой были спрятаны бомбы для терактов в отношении руководителей подразделений Минобороны РФ.

Ранее в этот день стало известно, что на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске был предотвращен теракт. Представители спецслужб Украины безуспешно пытались завербовать военнослужащего на судне, обещая вознаграждение и эвакуацию в Финляндию, однако тот обратился в службы безопасности.

В отношении «Олега» и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера»).

Кроме того, в Москве был задержан гражданин России 1994 года рождения, который также по заданию ГУР Украины организовал доставку трех замаскированных под подарки мощных взрывных устройств. По плану Киева их должны были получить руководители подразделений Минобороны РФ. По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, все соучастники преступлений объявлены в розыск.