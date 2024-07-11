Названы самые популярные среди арендаторов районы Москвы

Сервис «Яндекс Аренда» провел исследование рынка долгосрочной аренды Москвы и 11 июля рассказал «Известиям», какие локации наиболее востребованы среди людей, находящихся в поиске съемной квартиры, а также какой средний бюджет для аренды жилья потребуется в этих районах.

Лидером рейтинга стало поселение Сосенское (Новая Москва). В среднем ежемесячно квартиры для долгосрочной аренды здесь ищут почти 16 тыс. человек. Медианная стоимость аренды в Сосенском составляет 52 тыс. рублей в месяц.

На втором месте рейтинга — Пресненский район (ЦАО). Ежемесячно этой локацией интересуется более 12 тыс. потенциальных арендаторов, а средняя ставка аренды здесь составляет 260 тыс. рублей в месяц. Высокая медианная цена аренды формируется за счет большого объема предложений в комплексах бизнес- и элиткласса, однако арендная ставка за студию в типовом доме стартует от 44 тыс. рублей, за однокомнатную квартиру — 65 тыс. рублей, а за двухкомнатную — от 50 тыс. рублей в месяц.

Третье место по популярности среди потенциальных московских арендаторов занял Даниловский район (ЮАО). В среднем в месяц здесь ищут жилье 10,5 тыс. человек, а медианная арендная ставка составляет около 102 тыс. рублей.

Также среди арендаторов востребованы районы Хорошево-Мневники (СЗАО), Хорошевский (САО), Нижегородский (ЮВАО), Таганский (ЦАО), Басманный (ЦАО), Раменки (ЗАО) и Западное Дегунино (САО).

«В рейтинге самых востребованных локаций преобладают центральные районы Москвы, а также достаточно престижные и высокобюджетные локации Западного и Северо-Западного округов. Несмотря на достаточно высокие арендные ставки, люди, находящиеся в поиске квартиры под съем, могут рассчитывать и на более бюджетные, но при этом комфортные варианты жилья. Для того чтобы не упустить подходящую квартиру по выгодной стоимости, важно подписаться на появление новых предложений в выбранной локации и следить за изменением стоимости уже опубликованных вариантов», — сказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

4 июля руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал «Известиям», как сэкономить на аренде жилья. Так, чтобы найти наиболее бюджетный вариант под съем, следует как можно чаще обновлять актуальные предложения, чтобы не упустить подходящую квартиру. Также для экономии стоит внимательно изучить рынок.