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В ЦБ указали на необходимость изучения подходов к регулированию стейблкойнов

ЦБ: регулирование стейблкойнов нуждается в изучении и обсуждении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Подходы к регулированию стейблкойнов в перспективе требуют тщательного и всестороннего изучения и обсуждения. Это следует из аналитического доклада Центрального банка (ЦБ) России «Стейблкойны: опыт использования и регулирования», который опубликован 10 июля.

В публикации напомнили, что стейблкойны изначально были ответом на волатильность криптовалют, а также увеличившуюся потребность в устойчивом платежном средстве в криптоиндустрии. В мире продолжает формироваться отношение к стейблкойнам и пока нет общего определения и единого подхода к регулированию.

«Подходы к регулированию в перспективе требуют тщательного и всестороннего изучения и обсуждения с заинтересованными органами власти, участниками рынка, экспертным сообществом», — отметили в регуляторе.

В публикации добавили, что на данный момент в России обсуждаются положения о природе стейблкойнов и правовых конструкциях, которые могут быть к ним применимы.

«В частности, к числу значимых вопросов относится механизм, который позволит определить, по каким правилам могли бы обращаться стейблкойны в российской юрисдикции, — по правилам, установленным для ЦФА (цифровых финансовых активов. — Ред.), иных цифровых прав, цифровых валют, либо по иным правилам», — уточнили в ЦБ.

Кроме того, в докладе подчеркнули, что стейблкойны не являются средствами платежа.

Криптовая порука: власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов
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3 июля сообщалось, что российские власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов. В тот же день директор проектов консалтинговой компании Arthur Consulting Севиль Баер рассказал, что разрешение использовать в РФ стейблкоины для трансграничных расчетов откроет новые возможности для более быстрых и дешевых международных платежей, снижая зависимость от традиционных банковских каналов.

Также 3 июля исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев рассказал, что стейблкоины и ЦФА можно использовать для трансграничных расчетов. По его словам, это очень перспективный инструмент. Он выразил мнение, что если привлечь эти обеспеченные активы, то они добавят большой объем ликвидности на рынок и позволят формировать долгосрочный ресурс.

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