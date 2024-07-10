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Сенаторы США призвали запретить экомаркировку для российской рыбы

РБК: сенаторы США призвали запретить международную экомаркировку рыбы в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Американские сенаторы-республиканцы обратились в Морской попечительский совет (MSC) с призывом запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом 10 июля сообщил РБК со ссылкой на российскую Ассоциацию добытчиков минтая.

Такое решение американцы объясняют тем, что экомаркировка повышает стоимость продукции, в отношении которой введены санкции США и Евросоюза. Знак MSC на продукции гарантирует, что рыба и морепродукты поступают от законных и экологически ответственных промыслов.

Сенатор Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили документ гендиректору MSC Руперту Хоусу еще в апреле, уточняет издание. Политики считают, что маркировка на российской продукции порождает «ложную эквивалентность между российскими и американскими морепродуктами из северной части Тихого океана».

Однако Морской попечительский совет не стал отзывать сертификаты российских рыболовов. Организация позволила крупным российским компаниям завершить процедуру получения новых сертификатов, что позволит их рыбной продукции оставаться на мировых прилавках.

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Еще в феврале Минфин США продлил временный импорт российских морепродуктов и рыбы, в том числе лосося, краба, минтая и трески. Согласно документу, речь идет о продукции, договоры о поставках которой были заключены до 22 декабря прошлого года, и которая была погружена на суда для транспортировки до 20 февраля 2024-го. Как отмечалось в документе, санкции, вводимые США, должны применяться к упомянутой продукции, которая была полностью или частично получена в России, добыта в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом.

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