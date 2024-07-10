СМИ сообщили об аресте активов экс-сотрудников МВД по делу о рекордной взятке

Суды в Москве продолжили аресты имущества заочно обвиняемых в получении взятки в размере 5 млрд рублей экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, сообщил 10 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уточняется, что Сатюков получил взятку от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова в биткоинах и эфириумах на сумму 4,9 млрд рублей. Он вместе с Соколовым оказывал покровительство криптобирже, передают СМИ.

Предварительно, мужчины на полученные деньги скупали ценные бумаги и элитную недвижимость в Дубае и Москве. На объекты наложен арест. По данным журналистов, злоумышленники открывали счета и оформляли квартиры на своих подруг и сожительниц.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский и его коллега незаконно получили вышеуказанную сумму с марта 2019 года по октябрь 2021 года. Фигуранты уголовного дела были заочно арестованы и объявлены в розыск, они успели покинуть страну и скрыться.

Кроме того, 25 июня в подмосковной Балашихе прошло заседание суда по делу о взятке бывшего следователя Марата Тамбиева. Ему и его экс-коллеге Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств.

Общая сумма взяток составляет более $1,5 млн, 2718 биткоинов (около 7,3 млрд рублей) и еще $1,3 млн. Свою вину Тамбиев и Ляховенко не признали.