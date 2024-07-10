Эксперты назвали семь удивительных мест в России

В России есть много по-настоящему удивительных мест, которые производят действительно сильное впечатление на путешественников. О них «Известиям» 10 июля рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту».



«В Кош-Агачском районе есть место, которое из-за состава почв напоминает марсианские пейзажи. Находится Марсианская долина вблизи Чуйского тракта, но добраться до всех локаций без помощи местных, может, и не получится: проводники везут путешественников по труднодоступным местам на «буханках». В долине несколько локаций, и все пейзажи отличаются, так что можно сделать много невероятных фотографий», — отметили эксперты.



Озеро Эльтон в Волгоградской области сравнивают с солончаком Уюни в Боливии и Мертвым морем. Летом из-за цветения водорослей соленая вода окрашивается в розовый цвет, и это очень красиво. В Эльтоне не купаются, но приезжают сюда за здоровьем: полезными считаются грязи и рапа — концентрированный раствор солей. Такое лечение путешественникам предлагают в местном санатории. Также можно понаблюдать за птицами, сайгаками и другими обитателями Эльтонского природного парка.



«В июле в дельте Волги начинает цвести лотос или, как его называют в регионе, «каспийская роза». Лотос стал символом Астраханской области, но, как он появился в этих местах, до сих пор не известно. Возможно, семена лотоса принесли птицы, а может, их захватили с собой путешествующие монахи-буддисты. Чтобы увидеть невероятную долину цветущих лотосов, отправляйтесь в Астраханский заповедник. Там в том числе есть специальные экскурсии для фотографов: можно сделать кадры заката на лотосовых полях и поснимать редких птиц», — пояснили в «Туту».

Кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии — алмазное месторождение в городе Мирный — была открыта в 1955 году. Сейчас добыча уже не ведется: несколько лет назад карьер и рудник затопило. Однако посмотреть на огромную воронку приезжает множество путешественников. Невероятный вид открывается со смотровой площадки. Рядом с ней — информационные стенды, где можно узнать историю месторождения и посмотреть фото.



Кунгурская ледяная пещера а Пермском крае — одна из крупнейших карстовых пещер в европейской части России: в ней 48 гротов и целых 70 озер. Два из восьми километров ходов Кунгурской пещеры оборудованы для экскурсий. Путешественникам предлагают пройти классическим маршрутом, по которому туристов водят около 50 лет, посмотреть лазерный мультфильм, послушать пещерные сказки и отправиться на поиски клада Ермака: легенда гласит, что покоритель Сибири как-то перезимовал в пещере, но так и не вернулся за своими сокровищами.



Музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области — красивый музей под открытым небом. Из природных достопримечательностей в первую очередь стоит обратить внимание на останцы, которые называют дивами, а также полюбоваться степями и лугами. Еще путешественникам советуют заглянуть в искусственные пещеры. Добраться до музея-заповедника можно из Воронежа на машине, автобусе или электричке.



Танцующий лес находится на территории национального парка «Куршская коса» в Калининграде, неподалеку от поселка Рыбачий. Стволы деревьев здесь причудливо изогнуты, и мнений, почему так произошло, много. Возможно, стволы начали «танцевать» из-за ветра, химического состава почвы, насекомых или резких перепадов температур. Добираться из Москвы в Калининград удобно по железной дороге, в том числе на фирменном поезде «Янтарь» — в пути проведете менее суток.

25 июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.