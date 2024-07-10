Саграда, Бранимир и группа 25/17 приехали с концертом в расположение «Эспаньолы»

Российские исполнители Артем Саграда, Бранимир (Александр Паршиков) и группа 25/17 приехали с концертом в Мариуполь, где расположена бригада «Эспаньола».

Военные в зоне проведения спецоперации показали музыкантам, как возрождается город, и отвезли их на Азовсталь.

«Колоссальные разрушение наблюдаем. Штурм Азовстали длился 2,5 месяца. И, убегая отсюда, ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) бросали технику, которая была элементом заграждения», — отметил корреспондент Сергей Хайдаров.

В траве и под завалами могут находиться мины, а полное обезвреживание территории произойдет еще не скоро. Сам завод представляет собой 11 кв. км укрепления и подземных ходов. Бригада «Эспаньола» освобождала и защищала здесь каждый метр.

«Когда заходили, в бункерах Азовстали было очень много казненных. Руки за спиной скотчем связаны. Они так и лежали. Прямо в затылок стреляли», — поделился боец с позывным Ярый.

Концерт проходил при естественном освещении около костра. Рэп-исполнитель Саграда заявил, что бригада упоминается в одной из его песен. Он выразил чувство радости, что сможет с нею выступить перед солдатами. Как отметил военный с позывным Валькирия, для «Эспаньолы» концерт от музыкантов — настоящий праздник, так как все понимают, что приехать в зону боевых действий очень сложно.

«Это, казалось бы: «да, о, я в теме, приеду». Ребят, тут бомбят. Тут также летает, также взрывается. И мы очень благодарны ребятам за то, что они для нас делают», — сказал он.

Во время концерта для бригады звучат не только современные песни, но и музыка времен Великой Отечественной войны. Так, «Темная ночь» в исполнении Бранимира приобретает новое звучание. А хиты группы 25/17 многие участники спецоперации знают наизусть, музыканты привезли с собой самый разный репертуар.

«Это на самом деле очень важно и нужно, <...> чтобы была у них поддержка. Что они знают, что их все ждут. Все гордятся ими. Что и тыл есть, который помогает фронту», — указал представитель гуманитарного крыла подразделения «Эспаньола» Александр Герман.

Бойцы бригады продолжают свою работу на участках фронта. Это один из важных концертов, который удалось организовать «Известиям». Идея, благодаря которой встреча бойцов «Эспаньолы» с музыкантами стала возможной, принадлежит генеральному директору Владимиру Тюлину.