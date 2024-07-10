Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Госдума во время пленарного заседания приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Об этом 10 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Под запретом окажется распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения», — пояснили в Госдуме.

При этом ограничения не распространяются на объекты литературы и искусства, опубликованные до 1 августа 1990 года, когда вступил в силу закон о СМИ СССР. Также меры не коснутся тех произведений, в которых запрещенные вещества являются «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Например, речь идет о книгах Михаила Булгакова и Артура Конан Дойла.

«В обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие наркопотребления и выстроенной вокруг него субкультуры. Публичное упоминание о наркотических веществах необходимо сопровождать информацией о той опасности, которую они несут для здоровья человека, а также об ответственности за их незаконный оборот», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уточняется, что за пропаганду наркотиков грозит административная ответственность в виде штрафа до 1,5 млн рублей и уголовная до двух лет лишения свободы. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Ранее, в феврале, в Госдуме предложили разъяснить населению ответственность за выращивание трехцветной ипомеи, которая была включена с 7 февраля 2024 года в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ. Тогда же депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов уточнил, что если на участке растет более 100 вьюнов ипомеи, то это будет квалифицироваться как преступление.