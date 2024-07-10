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В Москве при ДТП на МКАД погиб водитель автомобиля

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Фото: t.me/moscowproc
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В Москве на МКАД в результате столкновения двух автомобилей погиб один из водителей. Об этом сообщает в среду, 10 июля, прокуратура столицы в Telegram-канале.

ДТП произошло на внешней стороне 54-го км МКАД. На кадрах, опубликованных прокуратурой, видно, что водитель автомобиля Renault спровоцировал аварию, когда начал сдавать назад по трассе. В результате произошло столкновение с автомобилем марки BMW. В результате аварии сдававший назад водитель 1983 года рождения погиб на месте.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в ведомстве.

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Ранее, 5 июля, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, в результате один человек погиб, два пострадали. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

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