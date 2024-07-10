В Саратове задержали граждан, помогавших иностранцам пересекать границу
Саратовские полицейские совместно с представителями погранслужбы задержали шестерых человек, которые помогали иностранным гражданам пересекать российскую границу. Об этом в среду, 10 июля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«Четверо россиян и их сообщники из стран ближнего зарубежья решили помогать иностранцам обходить существующее ограничение на срок их пребывания в Российской Федерации», — написала она.
Как отметила Волк, с сентября 2023-го по март 2024 года мигранты, которые находились на территории РФ без разрешительных документов, обращались к злоумышленникам. Группа перевозила иностранцев через границу в соседнюю страну, выдавала новую миграционную карту и ввозила обратно.
«Полицейские задержали шестерых подозреваемых. Среди прочего у них изъято пять автомобилей и восемь мобильных телефонов», — рассказала официальный представитель МВД России.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), подозреваемых заключили под стражу.
1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.
19 июня Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.