Под Челябинском пресечена контрабанда продукции военного назначения
УФСБ России по Челябинской области пресекла канал контрабанды продукции военного назначения. Об этом в среду, 10 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что гражданин России причастен к организации незаконного перемещения. Его удалось задержать после оформления отправки груза в одно из государств Центрально-Азиатского региона.
«В изъятом отправлении обнаружены две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовали», — уточнили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Правоохранители проводят следственные действия, которые направлены на документирование обстоятельств совершения преступления.
Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Коми задержали 57-летнего местного жителя, который пытался вывезти через госграницу военную технику под видом бытовой. В ведомстве отметили, что военная техника предназначалась для поиска, обнаружения, сопровождения, а также для измерения координат движущихся целей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о попытке контрабанды оружия.