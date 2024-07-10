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Политолог назвал вариант альтернативы приглашению Украины в НАТО
Общество
В России разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов
Армия
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорпункт ВСУ на авдеевском направлении
Мир
США и союзники заявили о планах поставить на Украину системы ПВО более чем на $1 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровенской и Хмельницкой областях
Мир
СМИ сообщили об усилении безопасности на базах США в Европе из опасений саботажа
Армия
Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Армия
Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня
Мир
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Общество
В Приморье по обвинению в вымогательстве задержали лидера преступной группы
Мир
Мезенцев рассказал о причинах скопления военной техники ВСУ на границе с Белоруссией
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Мир
Трамп предложил Байдену провести на неделе еще одни дебаты
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Армия
Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге

Экипаж танка Т-80

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