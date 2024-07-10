Реклама
Прямой эфир
Мир
Суд в США отменил приговор за убийство женщине после 43 лет заключения
Мир
Аналитик CNN предсказал поражение демократов с Байденом во главе
Экономика
«Росатом» и «Аэрофлот» запустят промкомплекс для выпуска запчастей к Airbus и Boeing
Мир
В Белом доме заверили в способности Байдена отработать второй президентский срок
Мир
Премьер-министр Швеции заявил о беспокойстве Европы из-за риска победы Трампа
Спорт
Ямаль побил рекорд Пеле и стал самым молодым автором гола в истории Евро
Мир
Москва и Минск формируют единый рынок электроэнергии
Общество
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Мир
FT указала на обвинение Испании в недостаточном финансировании обороны НАТО
Армия
ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области
Мир
Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Экономика
Запрет на открытие зарубежными банками филиалов в РФ хотят снять в 2024 году
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
Салливан заявил об обещании членов НАТО на саммите усилить оборонный потенциал
Общество
Почти половина частных домов в Орске не подлежит ремонту после паводков
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге

«Росатом» и «Аэрофлот» запустят промкомплекс для выпуска запчастей к Airbus и Boeing

0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадка для выпуска в России деталей для самолетов Airbus и Boeing будет готова уже в августе. «Росатом» и «Аэрофлот» завершат реконструкцию такого промышленного комплекса, рассказали «Известиям» в авиакомпании.

Восходящие в потоке: новое крыло позволит создать сверхманевренные самолеты
Конструкция с подвижной несущей поверхностью поможет аппаратам взлетать, садиться и перемещаться в воздухе на пониженных скоростях

Там планируется выпускать компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов иностранного производства, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования. Все отечественные аналоги будут иметь сертификаты и допуск авиавластей к использованию на иностранных лайнерах.

Параллельно идет сертификация продукции по стандартам Федеральных авиационных правил (ФАП-109). В ближайший месяц «Росатом» подаст заявку на получение одобрения производственных мощностей (сертификат ФАП-21G) для изготовления металлических, пластиковых, композиционных изделий для авиации, добавили в «Аэрофлоте».

Как сообщали ранее в «Росатоме», подразделение топливного дивизиона госкорпорации, а именно Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ»), освоил изготовление титановых прутков для авиаотрасли. В настоящее время ЧМЗ освоена технология производства четырех титановых сплавов и более 20 изделий титановой продукции для авиации.

«Это можно считать точкой формирования нового авиационного направления в «Росатоме». Вся работа ведется в тесном взаимодействии с конструкторским департаментом «Аэрофлота» и Росавиацией», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный сбор: промкомплекс для выпуска запчастей на Airbus и Boeing запустят в августе

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024