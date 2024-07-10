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Запрет на открытие зарубежными банками филиалов в РФ хотят снять в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Все участники дискуссии согласны, что иностранным банкам, не связанным с недружественными государствами, нужно разрешить открывать филиалы в России, сообщил «Известиям» зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Гузнов.

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«Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен в ближайшее время. Тема важная», — подчеркнул зампред ЦБ.

Скорее всего это будет законопроект с инициативой от правительства, уточнил Алексей Гузнов. Он допустил, что заработать мера может уже в текущем году.

Предложение также поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он отметил: в следующую сессию Госдума скорее всего приступит к рассмотрению проекта. Причем нововведение не требует больших изменений. Закон может заработать уже в 2024 году, подтвердил депутат.

В начале июля Минфин внес в правительство законопроект, который разрешает иностранным банкам из дружественных государств открывать филиалы в РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Полный запрет на открытие филиалов иностранными кредитными организациями на территории РФ действует с марта 2013 года.

Однако сейчас ситуация изменилась. Филиалы иностранных банков помогут совершать трансграничные платежи без лишних посредников, объяснил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. По его словам, это снизит транзакционные издержки и увеличит скорость операций.

Отечественный бизнес сможет легче открывать счета в иностранных банках, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В счетные дни: запрет на филиалы зарубежных банков в РФ хотят снять в 2024-м

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