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Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Люберцах

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Фото: vk.com/m5_ural_team
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Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5 в Люберцах Московской области, еще два пострадали. «Известия» 9 июля опубликовали кадры с последствиями аварии.

На видео можно заметить разбитые стекла и оторванные части авто. Также на кадрах запечатлены помятые в результате столкновений корпуса машин.

«Погибли водители «Газели» и Volkswagen. Два пассажира Volkswagen, мужчина и женщина, получили серьезные травмы», — сообщил источник «Известий».

По информации главного управления МВД по Московской области, автомобиль «Газель» остановился на трассе из-за поломки. На место прибыл экипаж Госавтоинспекции. В этот момент в остановившуюся машину врезался грузовик МАЗ. От удара «Газель» столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем. Несмотря на удар, грузовик продолжил движение и по инерции врезался в легковую иномарку.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», ­— сообщила пресс-служба подмосковной полиции в своем Telegram-канале.

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В этот же день в Увельском районе Челябинской области в результате опрокидывания легкового авто погибли два 24-летних молодых человека. Авария произошла на 4-м км автодороги Челябинск – Троицк – КХП «Злак». 24-летний водитель Lada Granta не справился с управлением при обгоне в запрещенном для этого маневра месте. Машину занесло на левую обочину, после чего она вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.

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