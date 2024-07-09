Два человека погибли при опрокидывании авто на челябинской трассе
В Увельском районе Челябинской области в результате опрокидывания легкового авто погибли два 24-летних молодых человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла во вторник, 9 июля, около 19:00 по местному времени (17:00 мск) на 4-м км автодороги Челябинск — Троицк — КХП «Злак». 24-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением при обгоне в запрещенном для этого маневра месте. Машину занесло на левую обочину, после чего она вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель и его 24-летний пассажир получили различные травмы, от которых скончались на месте. По предварительным данным, оба молодых человека не были пристегнуты ремнями безопасности, пишет ИА «Ура.ру».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Утром 9 июля смертельная автокатастрофа произошла в Кемеровской области, где на 4-м км автодороги «Обход города Новокузнецка» столкнулись Honda Civic и Changan Hunter Plus. Погибла 17-летняя девушка, еще три человека пострадали.