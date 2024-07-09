Украина направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости» в попытке избежать обращения к России. Об этом 9 июля сообщила советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова в Telegram.

Она отметила, что письмо состояло только из одной строчки — требования допустить украинскую сторону до заседания.

«Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки — собственно самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», — написала советник.

Между тем представители европейских стран, высылавшие запросы на участие в заседании, придерживались всех формальностей, заметила Соколова.

«Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои «понятия», мы как председательство не могли. Сказали: мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено», — добавила она.

При этом украинская сторона не стала пересматривать свое провокационное поведение, в результате чего за украинцев пришлось просить американской стороне. Советник обратила внимание, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев, поскольку «попытки ногой открыть дверь в зал совета» не допускаются.

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие 16–17 июля в работе Совета Безопасности ООН. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия привержена своим обязательствам в СБ ООН и в рамках ее председательства предстоит большая работа.