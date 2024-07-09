Топ-менеджер из ФРГ найден мертвым в высотке «Москвы-Сити»
Топ-менеджер ГРК «Черногорская» Франк Риттнер обнаружен мертвым в одной из высоток «Москвы-Сити». Об этом «Известиям» 9 июля сообщил источник.
По его словам, тело 55-летнего директора по операционной готовности в ГРК нашли в башне Neva Towers, где жил мужчина.
Коллеги гражданина Германии обратились в полицию с заявлением, рассказав, что он не выходит на связь.
Проверка записей видеокамер показала, что менеджер не покидал свои апартаменты, а дверь коллегам никто не открыл.
На месте вызвали сотрудников МЧС, они вскрыли дверь и обнаружили мужчину мертвым. На теле признаков насильственной смерти нет.
Ранее, 6 июля, сообщалось, что в квартире в Москве нашли мертвым 31-летнего актера Римиса Сидабраса. Его смерть не носит криминальный характер, выясняются обстоятельства случившегося.