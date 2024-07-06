Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
В квартире в Москве нашли мертвым 31-летнего актера Римиса Сидабраса. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».
По его данным, тело Сидабраса обнаружили в квартире на улице Покровке в центре столицы, где он снимал жилье.
Источник уточнил, что смерть актера не носит криминальный характер, выясняются обстоятельства случившегося и устанавливаются причины.
Римис Сидабрас родился 12 октября 1992 года на Сахалине. Он окончил Ярославский театральный институт. Актер служил в Театре имени Федора Волкова с 2015 по 2017 год. Он снимался в сериалах «Ночные ласточки», «Напарницы», «Екатерина. Взлет», «Тайны госпожи Кирсановой» и др.