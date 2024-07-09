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Лихачев отметил важность позиции МАГАТЭ по ЗАЭС

Лихачев ценит поддержку со стороны специалистов МАГАТЭ по ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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«Росатом» ценит поддержку со стороны специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выражающуюся в их стабильной работе на Запорожской АЭС, заявил журналистам 9 июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сегодня в районе 13:00 мск произошла очередная смена экспертов МАГАТЭ на станции. Она завершена, отработавшая смена выехала, значит, новая приступила [к работе]», — рассказал он.

Лихачев подчеркнул, что на все необходимые тревожные сигналы с ЗАЭС идет незамедлительное реагирование. Он привел ситуацию, когда пару недель назад был нанесен спланированный удар по работникам станции. Они выполняли ремонтные работы на электрической подстанции «Радуга». Тогда МАГАТЭ максимально быстро отреагировало на произошедшее.

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Ранее 9 июля на ЗАЭС провели очередную ротацию инспекторов МАГАТЭ. Как уточняется, в составе 21-й по счету команды пришли четыре инспектора. Их задачей будет наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Лихачев поприветствовал очередную ротацию и заверил, что сделает всё для эффективной работы нового состава.

3 июля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаки украинской армии на ЗАЭС угрозой для ядерной безопасности и жизни людей. В сообщении МАГАТЭ в социальной сети X (бывш. Twitter) говорится, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформировали агентство об ударах по подстанции, пострадавших в результате этого рабочих и пожаре в лесу.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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