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На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) провели очередную ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 9 июля сообщила пресс-служба станции.

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Как уточняется, в составе 21-й по счету команды пришли четыре инспектора. Их задачей будет наблюдение и оценка состояния безопасности станции.

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Ранее, 3 июля, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаки украинской армии на ЗАЭС угрозой для ядерной безопасности и жизни людей. В сообщении МАГАТЭ в социальной сети X (бывш. Twitter) говорится, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформировали агентство об ударах по подстанции, пострадавших в результате этого рабочих и пожаре в лесу.

Украинские боевики ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области ранее в тот день. По ней пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. В результате атаки пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции, их доставили в медико-санитарную часть города.

Украинские боевики неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС и Энергодару. 17 июня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям» заявил, что если обстрелы Запорожской атомной электростанции будут продолжаться, то МАГАТЭ придется признать причастность Украины к атакам на ядерный объект.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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