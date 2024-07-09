ГД одобрила в I чтении проект о блокировке сайтов по продаже БАД с нарушениями

Государственная дума в I чтении одобрила законопроект о досудебной блокировке сайтов, на которых предлагается приобрести БАДы, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов. Информация об этом 9 июля опубликована на портале обеспечения законодательной деятельности.

Закон запрещает распространение информации о розничной продаже, в том числе дистанционно, биологически активных добавок без маркировки, а также тех БАД, которые являются фальсифицированной и контрафактной продукцией.

Попадание ресурса в реестр запрещенных будет означать его блокировку.

Также, согласно проекту закона, БАД смогут назначать медицинские работники некоторым категориям граждан в соответствии с установленными Минздравом рекомендациями.

«Законопроектом будет введен механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о таких БАДах. Сейчас у Роспотребнадзора уходит до трех месяцев на блокировку подобных страниц, данный механизм позволит сделать это за считанные дни», —написал депутат ГД Евгений Нифантьев в Telegram-канале.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2021 года.

Ранее, 15 мая, в Центре развития перспективных технологий ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») заявили «Известиям», что число импортных биодобавок (БАД) к пище на российском рынке оказалось в семь раз больше, чем ранее было известно государству. В части импорта их насчитывалось около 200, а теперь стало известно о 1,4 тыс. таких организаций.

Маркировка БАДов действует в России с 1 сентября 2023 года. С 1 ноября прошлого года коды наносятся на все производимые и импортируемые БАДы, а с 1 марта 2024 года все участники должны передавать данные о выводе из оборота добавок.

Всего, по данным на середину мая 2024 года, в системе маркировки прошли регистрацию около 25 тыс. участников оборота БАДов, в том числе 2,7 тыс. производителей и импортеров.