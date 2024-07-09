В «Аэрофлоте» частично сменится руководящий состав департамента обслуживания на борту

«Аэрофлот» внесет частичные изменения в руководящий состав департамента обслуживания на борту в целях улучшения условий труда рядового и инструкторского состава летного персонала. Таким образом в пресс-службе авиакомпании прокомментировали 9 июля «Известиям» сообщения о кадровых изменениях в подразделении.

«Организационная структура компании учитывает в своей основе возможность карьерного роста и ротации руководителей внутри группы, а также преемственность и развитие, направленные на повышение эффективности и улучшение в данном случае условий организации труда рядового и инструкторского состава летного персонала», — говорится в сообщении.

Обновленный состав руководства самого многочисленного подразделения авиакомпании представят коллективу после проведения необходимых кадровых процедур и в соответствии с ТК РФ, указали в «Аэрофлоте».

При этом в пресс-службе опровергли распространяемую информацию о якобы 1,5 тыс. больничных листов сотрудников департамента обслуживания на борту и назвали ее распространение неприемлемым.

В авиакомпании отметили, что данная цифра завышена в разы, и это подтверждается документально. Также представители перевозчика подчеркнули, что было бы некорректно комментировать персональные решения работников.

В «Аэрофлоте» напомнили, что в настоящий момент авиакомпания обеспечивает интенсивную производственную программу высокого летнего сезона перевозок, не снижая плановых показателей. Основой таких результатов там назвали стабильность производственных ресурсов и персонала, а также понимание командой основной задачи по своевременной перевозке миллионов пассажиров.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево десятки рейсов были задержаны и несколько перенесены из-за непогоды, что затронуло ряд рейсов «Аэрофлота». Однако уже в ночь на 7 июля в компании сообщили о стабилизации плана выполнения полетов.