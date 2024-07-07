Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизирована

По состоянию на 2:00 мск «Аэрофлот» стабилизировал ситуацию с рейсами из аэропорта Шереметьево, обслуживание пассажиров на стойках регистрации происходит в штатном режиме. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба авиакомпании.

«По состоянию на 02:00 мск 7 июля «Аэрофлот» стабилизировал производственный план выполнения полетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Аэрофлота».

Представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко проверил данное заявление и сообщил у себя в Telegram-канале, что в настоящее время обслуживание пассажиров на стойках регистрации проходит в штатном режиме.

«Из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов уже готовятся к вылету», — добавили в «Аэрофлоте».

Также уточняется, что по состоянию на 7 июля из 266 рейсов заблаговременно была совершена корректировка времени семи вылетов. Об этом пассажиры были предупреждены заблаговременно.

«Более 3200 пассажиров стыковочных рейсов за 5 и 6 июля были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы», — отметили в пресс-службе компании.

Артем Кореняко также объяснил почему такие проблемы с вылетами произошли именно в Шереметьево. Дело в том, что непогода и ее грозовой фронт оказали свое влияние больше всего именно на этот аэропорт и его рейсы.

«В частности из-за непогоды 15 рейсов, следовавших в этот аэропорт, были вынуждены «уйти» на запасные аэродромы», — добавил представитель Росавиации.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в Шереметьево десятки рейсов задержаны и несколько перенесены из-за непогоды. Сообщилось, что к стойкам регистрации и экстренного обслуживания пассажиров очередь выстраивается длиною в десятки метров.

В этот день «Аэрофлот» сообщал о переносе времени вылета части рейсов за 6 июля на фоне неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье. Позднее авиакомпания уточнила, что отменила часть рейсов на 7 июля из столицы и в обратном направлении из-за урагана в столичном регионе.

Вечером 6 июля сообщалось о стабилизации ситуации с отправлением рейсов из Шереметьево. Уточнялось, что несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, люди успевают вылететь своими рейсами. Трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и тех, кто не успел пройти регистрацию, бесплатно переоформляют на ближайшие в расписании рейсы.

Накануне, 5 июля, на Москву обрушились ливни с градом, которые сопровождались сильным ветром. Позже столичные власти сообщили, что в некоторых районах выпало почти 50% месячной нормы осадков.