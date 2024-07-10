Неудачи в Мариуполе стали для «Азова» (запрещен в РФ) не только военным разгромом, но и медийным. Люди со свастикой были не нужны западной пропаганде, поэтому украинские власти начали уделять гораздо меньше внимания националистическим батальонам и в итоге включили их в состав ВСУ. Но до СВО только в Харькове было создано два крупных нацформирования, которые сейчас на слуху, — «Кракен» и «Фрайкор» (запрещены в РФ). Почему вторая столица Украины стала базой для создания националистических формирований?

Харьков как база для создания нацформирований

Националистические формирования в Харькове начали создавать еще в 2014 году, сразу после совершения государственного переворота на Украине. Их покровителем стал на тот момент министр внутренних дел страны Арсен Аваков, также руку к этому приложил и бывший губернатор области.

Из-за большого количества институтов, университетов, военных учебных заведений Харьков называли студенческой столицей Украины, куда всегда стягивалась молодежь. И это стало главной причиной, почему город был выбран как база для создания нацформирований, чтобы подавить любые симпатии к России.

За минувшие восемь лет до начала специальной военной операции эту цель властям Украины удалось выполнить — настроение в городе сильно изменилось. Антироссийские тезисы внедрялись повсеместно — в школах, училищах, лицеях, институтах. И те, кому в 2014 году было 10 лет, сейчас стали совершеннолетними, а ультраправые мальчишки, которые во время евромайдана били «вату», так называли пророссийских активистов, сейчас молодые люди 26–28 лет, которые особенно подвержены воздействию украинской пропаганды.

Так, например, когда в Харькове формировались батальоны теробороны, предпочтение отдавалось тем, кто вырос уже при украинской власти. Причем националистические убеждения не были обязательным критерием. Главное, чтобы у новобранцев не было четкого идеологического ориентира. Нужные идеи и мысли прививались в ходе тренировок и подготовки в этих учебных подразделениях, а они существуют до сих пор. В частности, в Харькове, в районе железнодорожной станции Основа в бывших пионерских лагерях, которые еще находятся под контролем вооруженных сил Украины.

«Кровавый бизнес» на своих же

Сейчас националистические формирования Украины играют немалую роль на линии боевого соприкосновения, в первую очередь на харьковском направлении. Так, на слуху небезызвестный нацбатальон «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ), который является самым боеспособным среди аналогичных формирований.

С начала специальной военной операции «Кракен» старался создать себе положительную репутацию в социальных сетях. Например, в 2022 году, когда мы контролировали значительную часть Харьковской области — Волчанск, Купянск, Изюм, Балаклею, — они выкладывали видео о раздаче гуманитарной помощи и вывозе беженцев и переселенцев из прифронтовых районов Харьковщины. Хотя на самом деле всё было наоборот.

Местные жители неоднократно рассказывали, что в лагере беженцев из Харьковской области в поселке Ковшаровка под Купянском, где находилось около 500 человек, они творили самый настоящий беспредел. Уже тогда боевики из этого нацбатальона проявили себя как обыкновенные мародеры, вымогатели, насильники и убийцы.

О руководителях «Кракена» — Константине Немичеве и Сергее Величко — в 2022 году узнали не только в Харькове, но и в России, после того как видеокадры пыток и убийства пленных российских солдат облетели все новостные телеканалы и соцсети. Это произошло под Чугуевом, в районе Молокозавода.

По данным из открытых источников, Величко возглавил группировку националистов, которые противостояли харьковской «русской весне» в марте-апреле 2014 года. После этого он вступил в «Азов» и участвовал в боевых действиях в Донбассе, которые тогда на Украине называли антитеррористической операцией. А в 2021 году, накануне специальной военной операции, его задержала СБУ по обвинению в мошенничестве и рэкете. Но после событий 24 февраля 2022 года его амнистировали по указанию президента Украины Владимира Зеленского. И Величко вступил в ряды «Кракена» теперь уже под флагом Вооруженных сил Украины.

Более того, кракеновцы делают «кровавый бизнес» на своих же сослуживцах. Они предлагают им за определенное денежное вознаграждение — от $3 тыс. до $5 тыс. — спасти свою жизнь. Боевики из нацбата контролируют блокпосты на границе и отправляют на территорию Белгородского региона военнослужащих, готовых сдаться в плен российским военным, чтобы спасти себя.

Какие еще нацформирования были созданы в Харькове

Еще одним националистическим формированием, созданным в Харькове, стал «Фрайкор». Он появился в 2017 году и известен в основном не боевыми достижениями, а «победами» над памятниками и мирными жителями области. Интересно, что Германия и Австрия точно так же называли свои полувоенные добровольческие формирования.

До начала специальной военной операции в 2018 и 2019 годах боевики этого нацбатальона сбросили два бюста маршала Победы Георгия Жукова, разбили памятный знак «Камень дружбы украинского и русского народа» в населенном пункте Русская Лозовая, а также организовали шествие в честь основания украинской повстанческой армии (организация признана экстремистской и запрещена в России) и так называемые антимарши в День Победы. Кроме того, неоднократно нападали и избивали политиков и общественных деятелей в Харькове, которые выступали против позиции официальных властей.

Позже, в конце мая 2022 года, в городе было создано еще одно националистическое подразделение, на этот раз под эгидой сил специальных операций (ССО) «Азов – Харьков» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), куда вошли подразделения старого «Азова», которые не попали на мариупольский фронт, и бойцы из отряда «Кракен». Командиром назначили Анатолия Сидоренко, одного из бывших лидеров «Схидного корпуса» и участника боевых действий в Донбассе в 2014 году.

Перегруппировали, а суть та же

После разгрома «Азова» в Мариуполе было принято решение юридически эти националистические формирования перевести в Вооруженные силы Украины. Сейчас они входят в пехотные, горные, аэромобильные, мотопехотные бригады, но сохранили свой бренд.

На данный момент ни одно уважаемое, если так можно сказать, издание на Украине ни разу не упоминало какие-то успехи и достижения «Кракена» во время боевых действий.

Кракеновцев кидали под Артемовск в Часов Яр, но там они ничем себя не проявили. Сейчас они действуют под Липцами и в Волчанске, а также на купянском участке фронта харьковского направления.

Но особо не горят желанием быть на передовой. Более того, «Кракен» по-прежнему занимается вымогательством, как и делал начиная с 2022 года в Харькове, — кошмарит бизнес, мелкий и средний, грабит дачи, коттеджные поселки, особенно в районах, где идут активные боевые действия. Например, Старый Салтов, а также коттеджно-дачный участок в районе Липцев вдоль Травенского водохранилища.

Украинское командование пыталось их смешивать с наемниками и тероборонцами. А также с уголовниками, которые были выпущены под амнистию из пяти колоний, расположенных в Харькове. Ничего не получилось. В зоне боевых действий неоднократно возникали, мягко говоря, мелкие разногласия, которые перерастали в кулачные бои и разборки со стрельбой.

Вот такие «герои», склонные к мародерству, рэкету, грабежам и насилию над мирным населением, составляют основу националистических формирований Украины.

Автор — уроженец Харькова, полковник запаса, военный журналист, участник четырех военных конфликтов

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