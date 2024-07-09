Главы минюста и минфина ФРГ выступили против возвращения обязательного призыва

В Германии министр финансов Кристиан Линднер и глава минюста Марко Бушманн написали письмо министру обороны Борису Писториусу, в котором высказались против предложенной им обязательной военной службы продолжительностью шесть месяцев. Об этом 9 июля сообщило издание Zeit.

По мнению министров. создание необходимой для этого инфраструктуры будет длительным и чрезвычайно затратным процессом, который с годами приведет скорее к снижению, а не к увеличению обороноспособности страны.

«Нас объединяет цель сделать бундесвер одной из самых современных и мощных армий в Европе», — говорится в их письме.

Однако всеобщую обязательную военную службу они считают нереалистичной по финансовым, экономическим и юридическим причинам. В частности, они сослались на краткий экспертный отчет института ifo. Специалисты указали, что ежегодное прохождение обязательной военной службы или службы четверти возрастной группы, то есть около 195 тыс. человек, приведет к спаду экономического производства на €17,1 млрд.

Также они обратили внимание, что для граждан служба в армии ограничит их свободу и планирование личной жизни.

Министры предложили сделать вооруженные силы «еще более привлекательным работодателем». Кроме того, они полагают. что следует усилить роль резервистов.

Ранее, 8 июля, Писториус заявил, что раздражен тем, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объем средств на оборону, чем он запрашивал ранее.

Глава оружейного концерна KNDS Франк Хаун 14 июня заявил, что у Германии не хватит танков для защиты Берлина и Мюнхена. Он указал и на растущие сложности с обеспечением производства танков расходными материалами.

10 марта газета Bild сообщила, что в 2025 году нехватка оборонного бюджета ФРГ составит €4,5–6 млрд. Так, в следующем году минфин ФРГ выделит на оборонные нужды €52 млрд, которые будут «практически полностью съедены» эксплуатационными расходами, в том числе выплатами зарплат военнослужащим, отоплением казарм и ремонтом техники.