Глава министерства обороны Германии Борис Писториус раздражен тем фактом, что правительство в рамках госбюджета на 2025 год согласовало меньший объем средств на оборону, чем он запрашивал ранее. Об этом он заявил 8 июля во время посещения проходящих на Аляске учений Arctic Defender

«Да, я получил значительно меньше, чем ожидал <…> Меня это раздражает, поскольку я не могу инициировать определенные вещи с той скоростью, которую требуют «меняющиеся времена» и угрозы», — приводит слова Писториуса газета Frankfurter Allgemeine.

Глава минобороны ФРГ заявил, что будет в ближайшие недели пытаться адаптироваться к этой ситуации, чтобы извлечь из нее максимум пользы.

Газета добавила, что еще в мае, во время своего визита в США, Писториус сообщил, что рост расходов на военное ведомство неизбежен.

«Мы говорим о дополнительной потребности в размере €6,5–7 млрд на предстоящий год. Дополнительный спрос будет продолжать расти, поскольку специальный фонд будет исчерпан с конца этого года <…> Мы должны быть честными: начиная с 2028 года потребуется немалое двузначное увеличение в миллиардах», — обозначил он.

Глава оружейного концерна KNDS Франк Хаун 14 июня заявил, что у Германии не хватит танков для защиты Берлина и Мюнхена. Он указал и на растущие сложности с обеспечением производства танков расходными материалами.

10 марта газета Bild сообщила, что в 2025 году нехватка оборонного бюджета ФРГ составит €4,5–6 млрд. Так, в следующем году минфин ФРГ выделит на оборонные нужды €52 млрд, которые будут «практически полностью съедены» эксплуатационными расходами, в том числе выплатами зарплат военнослужащим, отоплением казарм и ремонтом техники. Если сумма не будет пересмотрена, то в следующем году у Германии будет лишь €500 млн на закупку новых вооружений.

14 февраля издание Bloomberg сообщило, что ключевым риском ухудшения прогнозов экспертов стало отставание экономики Германии и всей еврозоны. Отмечалось, что слабая экономика ФРГ потянула на дно страны Восточной Европы. В предыдущем прогнозе агентства также говорилось о том, что дни Германии как промышленной сверхдержавы могут подходить к концу.