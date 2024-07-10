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Не все Ton золото: эксперты предсказали возобновление роста Hamster Coin

Почему валюта из кликера обесценилась на предварительных торгах, но быстро возвращает позиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Эксперты предсказали рост стоимости Hamster Coin — валюта, которую игроки по всему миру добывают в мобильной игре Hamster Kombat, совершила на этой неделе прыжок от высоких котировок до дна торговых криптобирж. Несмотря на значительный обвал на премаркете, у нее сохраняются шансы восстановить позиции и принести реальную выгоду пользователям, считают специалисты. Однако необходимо оценить все риски, так как нет точной информации, на каких биржах будет представлен токен и будет ли возможность у россиян купить или продать там HMSTR.

Не всё золото, что тапается

Валюта Hamster Kombat имеет все шансы выйти на реальный рынок и принести доход пользователям, полагает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Если команда разработчиков сумеет дальше расширять проект Hamster Kombat, выходя за рамки приложения-«нажималки», то стоимость токена будет расти, несмотря на обвал в рамках торгов на премаркете, — сказал он «Известиям».

8 июля биржа криптовалют Bybit анонсировала премаркет-торговлю HMSTR — она же Hamster Coin. Предварительные торги привели сначала к резкому росту токена, котировки которого достигали $62 тыс. за 1 млн «хомякоинов». Затем случился обвал, и HMSTR резко обесценился на фоне многочисленных транзакций на таких платформах, как Binance, KuCoin и CoinGecko. Однако многие эксперты уверены, что рост возобновится.

Hamster Coin
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— В этих играх творится настоящее раздолье с заработком, — сказал «Известиям» анонимный брокер. — Достаточно вспомнить цифровую криптовалюту Notcoin, которая ориентирована на обеспечение быстрых транзакций и низких комиссий. Она вывела экосистему Ton на криптобиржи, и люди заработали по 20–50 тыс. рублей за нажатия по экрану.

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Специалист Neomarkets Олег Калманович убежден, что на первом этапе ценообразования динамика Hamster Coin и его предшественника Notcoin может быть схожа на 90%. Далее ценность валюты будет зависеть от ее востребованности пользователями.

По сути, создатели «хомякоина» уже заработали до выхода монеты и при этом вкладывались в создание блокчейн-системы.

Hamster Kombat
Фото: TASS/Zuma

Ключевые web3-игры уже заключили партнерские договоренности с биржами, на которых будет проводиться листинг их монет, а это дополнительная прибыль для обоих сторон. В итоге людей, которые на этом скорее потеряют, а не заработают, сложным путем и худо-бедно научат криптограмотности, — поделился анонимный брокер.

Грызун раздора

Пиар-специалист «Альфа-Капитал» и эксперт в новых технологиях Анна Мякинина полагает, что есть четыре аспекта риска, связанные с «хомякоином». Во-первых, мошенничество, так как игры на блокчейне часто используют криптовалюту и смарт-контракты, которые привлекают киберпреступников. Во-вторых, потеря средств, поскольку ошибки и взломы в смарт-контрактах приводят к риску потери криптовалюты. В-третьих, игры на блокчейне уязвимы к кибератакам и возможным проблемам в коде. Hamster Kombat, по мнению эксперта, не является исключением из правил.

— Каждому игроку Hamster Kombat необходимо понимать, что для старта ему потребуется вносить кровно заработанные реальные деньги. А также не менее ценный ресурс — время. Нужно оценить, стоит ли овчинка выделки, ведь, чтобы забирать пассивный заработок с карточек по максимуму, необходимо заходить в приложение каждые три часа. Не всем это может быть полезно, особенно очень азартным и увлекающимся людям, — отметил Олег Калманович.

Hamster Kombat
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К бдительности также призвал финансовый аналитик BitRiver (оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России) Владислав Антонов. Среди реальных рисков он отметил тот факт, что нет точной информации, на каких биржах токен получит листинг и будет ли возможность у россиян там купить или продать HMSTR. И даже если токен будет выпущен, неизвестно, какую ценность он будет иметь на рынке. Кроме того, неясен механизм распределения токенов между игроками. А главное — подобные проекты часто привлекают мошенников, которые могут попытаться обмануть пользователей.

Стоит умерить свои ожидания относительно потенциального заработка. Hamster Kombat следует воспринимать в первую очередь как развлечение, а не как серьезный источник дохода. Любые финансовые выгоды, если они будут, скорее всего, окажутся весьма скромными для большинства участников, — считает финансовый аналитик.

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Официально заявленный срок по выпуску токена — июль 2024 года.

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