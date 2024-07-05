Звезд нахватают: мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars

Мошенники активно используют новую валюту Telegram Stars для кражи ценных данных . Она появилась в мессенджере еще 2 июля и предназначена для оплаты покупок в ботах и приложениях. Аферисты заранее начали распространять объявления о продаже «звезд» в обход площадок App Store и Google Play, обещая выгодные условия . Основной целью киберпреступников стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet . По мнению экспертов, число недобросовестных ресурсов, предлагающих купить валюту, будет только расти. О том, как не попасться на удочку мошенников, читайте в материале «Известий».

Популярный мессенджер у аферистов

Интерес пользователей к «звездам» появился после того, как в начале июня создатель Telegram Павел Дуров анонсировал Telegram Stars . Она представляет собой виртуальные средства, необходимые для оплаты цифровых товаров и услуг внутри платформы. 2 июля валюта вышла из стадии бета-тестирования и стала доступна для покупки всем желающим в App Store и Google Play .

Павел Дуров предупредил о комиссии Apple и Google в размере 30% от сделки, но пообещал, что пользователи смогут вернуть разницу, оплачивая с помощью Telegram Stars рекламу своих продуктов . Он отметил, что запуск приложений в мессенджере имеет больше экономического смысла, чем интерес к традиционным мобильным ресурсам. Мошенники исказили смысл слов Дурова и предложили избавиться от комиссии, покупая напрямую у частников .

Только с 16 мая 2024 года было зарегистрировано 23 доменных имени, созвучных с Telegram и Stars или Ton и Stars, а также четыре канала и чат-бот в Telegram , рассказал «Известиям» руководитель Digital Risk Protection команды F.A.C.C.T. Евгений Егоров. По его словам, речь идет не только о мошенниках .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Часть была зарегистрирована для последующей перепродажи либо просто содержит информацию о Telegram Stars . Это касается и каналов, и ботов в самом мессенджере. Но некоторые аккаунты уже предлагают помощь в покупке «звезд», — сказал эксперт.

По его мнению, крайне важно изучать продавцов, которые выступают посредниками в покупке Telegram Stars. Не стоит также приобретать их в мессенджере, так как это не дает никаких гарантий . Также возможны сценарии с так называемыми дрейнерами — мошенники могут предложить получить AirDrop, бесплатную раздачу, но для этого необходимо подключить свой криптокошелек и в дальнейшем подписать вредоносную трансакцию , которая позволит злоумышленникам вывести криптоактивы жертвы.

Создание скам-токена, то есть фальшивого элемента, по признакам напоминающего настоящий токен, тоже один из возможных сценариев.

Откуда взялись эти «звезды»

С момента создания кошелька Telegram Wallet в 2023 году мошенники активно атакуют русскоязычных пользователей мессенджера, сейчас известно более 40 схем с разными сценариями и легендами , отметил ведущий кейс-аналитик ГК InfoWatch Эликс Смирнов. По его словам, крипта стала популярным платежным средством, особенно с учетом ограничений на денежные переводы и покупки за рубежом . Создавать отдельные кошельки, генерировать для них случайные пароли готовы не все пользователи, и простой вариант с привязкой кошелька к аккаунту в Telegram стал одним из самых доступных вариантов. Вполне логично, что появились желающие на этом заработать, сказал эксперт.

Главный мотиватор, который используют киберпреступники при таких атаках, — это желание пользователя заработать и получить сверхвысокий доход, добавил он.

Чтобы защититься от мошенников, необходимо критически относиться к любой информации в интернете, особенно если она касается финансовых операций , сказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Лучше всего установить надежное защитное решение, которое будет предупреждать о попытке перехода на фишинговые и скам-ресурсы, считает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также следует использовать двухфакторную аутентификацию, и никому не сообщать одноразовые коды для авторизации не только в Telegram, но и в других приложениях .

— Количество мошеннических ресурсов, связанных со Stars, в ближайшее время будет активно расти. Причины — постоянное увеличение аудитории Telegram и увеличение интереса пользователей к криптовалюте , — полагает руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшин.

По его словам, только за первое полугодие 2024 года специалисты компании зафиксировали почти 12 тыс. фишинговых ресурсов, нацеленных на пользователей . Также злоумышленники часто используют тему криптовалют для прикрытия фишинга. Предложение быстрого заработка и выгодных инвестиций — одна из любимых уловок мошенников, добавил он.

По словам руководителя направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирины Зиновкиной, такой вид мошенничества связан с покупкой не только какой-то конкретной криптовалюты — злоумышленники могут использовать любую из них .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Суть этой схемы состоит в том, что пользователю предлагают купить такие средства через фишинговый бот, при этом мошенники пытаются убедить пользователя авторизоваться в своем Telegram-аккаунте и сообщить им уникальный код. При этом потенциальная жертва рискует потерять доступ как к кошельку, так и к аккаунту.

— Для того чтобы обезопасить свои данные и денежные средства от мошенников, не стоит сообщать никакие коды доступа третьим лицам, сделки следует совершать только на официальных ресурсах и не использовать источники, в которых пользователь не уверен. Официальные сервисы точно не потребуют личные данные или коды верификации , — отметила она.

По данным компании Angara Security, количество сообщений о вредоносных услугах и схемах в Telegram выросло в 2024 году на 53% по сравнению с аналогичным периодом в мае–июне 2023 года.