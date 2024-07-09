Ликсутов рассказал о преимуществах коммерческих перевозчиков на городских маршрутах

Автобусы коммерческих перевозчиков, которые выходят на маршруты в Москве, оснащены по последнему слову техники, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, обычно пассажиры не видят разницы между государственным и коммерческим перевозчиком. Однако для города важно, чтобы на линиях работали только удобные и современные автобусы — поэтому контракты заключаются с коммерческими перевозчиками, пояснил Ликсутов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин восемь лет назад принял решение о переводе коммерческих перевозчиков на госконтракты. С того момента пассажиров начали обслуживать комфортные автобусы. Продолжаем развивать наземный городской транспорт, делать его удобнее и безопаснее. В ноябре этого года на 22 маршрута выйдут 146 новых автобусов коммерческих перевозчиков», — отметил заммэра.

Автобусы коммерческих перевозчиков оснащены медиаэкранами и USB-зарядками, а количество валидаторов увеличено. В отличии от старых маршруток, они большие и вместительные. В машинах встроено умное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. В маршрутных такси не было камер наблюдения и системы мониторинга состояния водителя. Кроме того, ими не могли нормально пользоваться маломобильные группы населения.

Современные автобусы стали постепенно заменять устаревшие к тому моменту маршрутки на столичных улицах с 2016 года. Коммерческие перевозчики обслуживают сейчас 136 маршрутов — оплатить проезд можно городскими билетами, при этом действуют все льготы. В автобусном парке коммерческих перевозчиков более 1100 автобусов российских производителей.