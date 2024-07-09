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Россия предложила Индии сотрудничество по возведению малых тропических АЭС
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Россия предложила Индии сотрудничество по возведению малых тропических АЭС

Лихачев: РФ предлагает Индии глубокую локализацию малых тропических АЭС
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Фото: РИА Новости/POOL/Cергей Фадеичев
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Россия предлагает Индии сотрудничать в рамках возведения атомных станций малой мощности (АСММ), предназначенных для работы в тропиках, с возможностью их глубокой локализации. Об этом во вторник, 9 июля, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, проводя для премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина экскурсию по павильону «Атом» на ВДНХ.

«Предлагаем возможности кооперации для создания тропических станций. С очень глубокой локализацией. Мы можем отдать вам всю строительную часть», — сказал Лихачев, обращаясь к Моди.

Гендиректор «Росатома» также отметил, что ряд стран вводит ограничения в отношении России, но при этом наращивает закупки у нее обогащенного урана. Эти государства пытаются помешать сотрудничеству РФ с другими дружественными странами, а сами поступают наоборот, увеличивая и объемы закупок, и их стоимость.

«Наш портфель зарубежных заказов стабильно держится на уровне $200 млрд»
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев — о сохранении экспорта, ситуации на ЗАЭС, строительстве плавучих электростанций и разработке препаратов для онкобольных

Ранее в этот день Лихачев заявил, что Россия и Индия эффективно выстроили свое сотрудничество в поколении ядерных технологий «3+», и теперь хотят перейти к поколению «4+» — реакторам на быстрых нейронах. В пресс-службе «Росатома» тогда же сообщили, что Москва и Нью-Дели обсуждают строительство шести блоков АЭС большой мощности на новой площадке, а также АСММ.

24 мая гендиректор «Росатома» рассказал, что Индия будет участвовать в программах строящегося в Ульяновской области Многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) на быстрых нейтронах. Такой формат сотрудничества находится в топе интереса индийских партнеров корпорации.

До этого, 28 февраля, Лихачев сообщил, что пуски двух блоков АЭС «Куданкулам» состоятся в ближайшие полтора-два года. Эта станция — совместный проект России и Индии. Два блока первой очереди на АЭС уже работают, и при этом строятся еще четыре, два из которых уже на поздних стадиях строительства.

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