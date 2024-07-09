РФ и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности

Москва и Нью-Дели обсуждают строительство в Индии на новой площадке шести блоков АЭС большой мощности, а также атомных станций малой мощности. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

«Обсуждаются и новые направления взаимодействия. Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ) российского дизайна. Перспективным видится сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла», — говорится в материалах корпорации.

Помимо этого, специалисты из двух стран вместе разрабатывают техническое задание на строительство в Индии новой АЭС российского дизайна с наиболее современными реакторными установками ВВЭР-1200. Также в «Росатоме» рассказали, что в апреле 2024 года предоставили индийским партнерам сведения о решениях корпорации в сфере плавучих АЭС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24» также рассказал, что Москва и Нью-Дели усиливают повестку дальнейшего партнерства. Сейчас две страны эффективно выстроили работу в третьем поколении ядерных технологий и хотят перейти к четвертому — реакторам на быстрых нейтронах, а также взаимодействовать в термоядерной сфере и отрасли квантовых технологий.

Ранее, 24 мая, гендиректор «Росатома» сообщил, что Индия примет участие в программах возводимого в Ульяновской области Многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) на быстрых нейтронах. Такая сфера сотрудничества находится на высшей точке внимания индийских партнеров корпорации.

28 февраля Лихачев рассказал, что пуски двух блоков АЭС «Куданкулам», которая строится в Индии при участии России, состоятся в ближайшие полтора-два года. При этом два блока первой очереди на станции уже эксплуатируются. Строятся еще четыре, два из них уже в высокой степени готовности.

Гендиректор «Ростатома» 26 января сообщил, что корпорация смогла сохранить лидерство на глобальном атомном рынке, хотя столкнулась с жестким международным давлением. Зарубежные проекты «Росатома» получают высокую выручку, что говорит об их успешном развитии.

В начале января Лихачев рассказал о рекордах «Росатома» за 2023 год. В частности, корпорация добилась успехов на Северном морском пути, а также сдала заказчику наиболее современную атомную станцию поколения «3+» — Белорусскую АЭС. Несмотря на внешнее давление, все отрасли работы «Росатома» развиваются. Гендиректор корпорации предположил, что к 2045 году она может построить больше реакторов, чем 42, как было запланировано.