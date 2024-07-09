Экономист назвал параметры успешной инвестиции

Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий 9 июля перечислил в беседе с «Известиями» параметры успешной инвестиции.

«В широком смысле успешная инвестиция — это та, которая помогает инвестору достичь финансовых целей, будь то рост капитала, сохранение стоимости или получение стабильного дохода. Конечно, для каждого инвестора свой уровень успеха. Но если говорить об объективных метриках, то можно выделить успех той или иной инвестиции по ряду параметров», — отметил эксперт.

Первое — доходность. Соотношение полученной прибыли к первоначально вложенным средствам. Измеряется процентный рост стоимости актива или доход от дивидендов. Чем выше доходность, тем успешнее инвестиция. Важно, чтобы ожидаемая и фактическая доходности соответствовали друг другу. В идеале фактическая была больше ожидаемой.

Второе — риск. Вероятность отклонения фактического результата от ожидаемого. Это оценивается через волатильность актива, кредитный риск, рыночный риск и другие факторы. Третье — соответствие целям, насколько инвестиция соответствует вашим личным или институциональным целям, будь то накопление на пенсию, покупка недвижимости или образование детей.

Четвертое — диверсификация. Если человек вложил все деньги в один инструмент и заработал, то такую инвестицию сложно назвать успешной. Здесь больше речь идет об удаче. Однако если портфель наполнен разными инструментами и приносит доход регулярно, то можно говорить об эффективной стратегии.

Для того чтобы получить доход, важно оценивать инвестиционные риски актива, указал Линецкий.

«Сделать это можно, проанализировав следующие характеристики: рыночный риск — колебания рынка, вызванные экономическими, политическими или другими факторами. Кредитный риск — вероятность того, что эмитент долгового инструмента не выполнит свои обязательства. Например, компания не заплатит купоны по своим облигациям держателям. Операционный риск — риск, связанный с ошибками в операционной деятельности, мошенничеством или технологическими сбоями. Ликвидный риск — риск невозможности продать актив быстро без значительных потерь в цене. Инфляционный риск — риск того, что реальная доходность инвестиций снизится из-за инфляции», — сказал эксперт.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

В июне эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов рассказал «Известиям», что какую-то часть накоплений разумно держать в рублях, но не «под матрасом», а в банках на накопительных счетах. Кроме того, по его мнению, стоит обратить внимание на валюту дружественных стран. Так, по его словам, наиболее ликвидным считается юань. Также Голованов посоветовал обратить внимание на юаневые облигации крупнейших российских компаний.