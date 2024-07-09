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СМИ узнали о просьбе ряда стран к Армении убрать с орбиты ее спутники

«Жоговурд»: несколько стран попросили Армению убрать спутники с орбиты
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ales Utouka
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Несколько государств попросили Армению убрать с орбиты запущенные спутники Armsat-1 и Hayasat-1. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает газета «Жоговурд».

«По мнению ряда экспертов, отправленные в космос спутники стали проблемой для спутников других стран, нарушив их работу или часть их программ», — говорится в публикации.

О каких именно странах идет речь, не уточняется.

Армянские спутники Armsat-1 и Hayasat-1 были запущены непрофессионально, а расчеты были проведены неверно. В публикации говорится, что отставка заместителя министра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна может быть связана именно с этим. Сам чиновник это отрицает, говорится в материале.

«Газета.Ru» уточняет, что Hayasat-1 — первый спутник армянского производства, запущенный в космос в декабре 2023 года с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии, США. Спутник запустила в космос компания SpaceX.

Он был создан армянской лабораторией космических исследований Bazoomq и Центром развития образования и научных инноваций. На него нанесена надпись «Армения в космосе для науки».

Armsat-1 изготовила испанская компания Satlantis. Его запустили в мае 2022 года с мыса Канаверал в США.

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