В Хабаровском крае обнаружили тело пропавшей при ЧП с катером женщины
В Хабаровском крае нашли тело одной из пропавших после инцидента с катером на Амуре женщины. Об этом 9 июля в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.
«В ходе поисковых работ в районе протоки Хохлацкой сегодня тело одной из пропавших женщин найдено», — отметили в ведомстве.
Другие подробности в МЧС не привели.
Катер перевернулся на реке Амур в Хабаровске 7 июля. В нем находились пять человек, двум пассажирам — мужчине и женщине — удалось самостоятельно выплыть на берег. Судоводитель и две женщины пропали, были организованы их поиски.