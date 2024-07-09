Многодетным мамам в Краснодаре будут дарить подарки для малышей

В Краснодаре запускают акцию «Краснодар — город семьи». Об этом объявил глава города Евгений Наумов. Специальный набор, состоящий из товаров местного производства, будут получать семьи, в которых появился третий ребенок и последующие дети.

В набор включат 30 предметов одежды и товаров для ухода за младенцем. Как уточняет ИА KrasnodarMedia, инициатива поддержки многодетных матерей была реализована благодаря «Союзу многодетных матерей «Кубанская семья» и четырем предприятиям города. Таким образом, благодаря воплощению этой идеи в жизнь, поддержку получат не только семьи, но и местные предприятия.

Глава Краснодара отметил в соцсетях, что это станет помощью родителям, а заодно послужит стимулом для развития экономики города.

Наборы начнут выдавать в родильных домах и в семейном центре «Кубанская семья».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что семьям в России будут выплачивать неистраченные остатки материнского капитала, начнут с 10 тыс. рублей. Сумма будет выплачиваться родителям автоматически: всего же на это потребуется порядка 1,5 млрд рублей. Среди других мер поддержки — семейная компенсационная выплата, упрощение выдачи пособия и бесплатные развлечения в День семьи, любви и верности.