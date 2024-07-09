Окуните ваши кисти: новый планшет для дизайнеров и не только

На рынке мобильных устройств действует жесткое правило конкуренции: потребителям интересны не просто продвинутые гаджеты, но устройства, производители которых еще до их появления на полке позаботились о программном наполнении. Этому принципу традиционно следуют в компании Huawei. Что предлагает покупателю их новый планшет MatePad 11,5«S PaperMatte, выясняли «Известия».

Планшет с добавкой

В распоряжении «Известий» оказалась наиболее полная версия Huawei MatePad 11,5"S Версия PaperMatte— с клавиатурой в комплекте. В фирменном магазине Huawei такой комплект стоит 44 999 рублей. В бесклавиатурной комплектации цена гаджета составляет 35 999 рублей. За 2 рубля к девайсу добавляются колонка Huawei Sound Joy и стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения).

Первое, что бросается в глаза при извлечении планшета из коробки — широкий матовый экран. Это красиво, но не только. Такой дисплей не бликует, то есть пользоваться планшетом можно солнечным днем где-нибудь в парке, на пляже, в транспорте или же в помещении, где включено сразу несколько светильников. Нельзя сказать, что за пару дней активных тестов экран остался девственно-чистым, но все же оказался менее заляпанным, чем дисплеи изделий многих других вендоров. Кстати, в комплекте с планшетом идет специальная салфетка для чистки. Пустяк, но приятный.

Фото: пресс-служба Huawei

Наконец, экран MatePad 11,5«S устроен таким образом, что рисование на нем (с помощью стилуса M-Pencil) или создание рукописного текста по ощущениям максимально приближено к письму на обычной бумаге. Может быть, для обычного пользователя это не очень важно. Но для художников и дизайнеров, которым явно адресован планшет, такая «фишка» более чем актуальна.

Клавиатура, идущая в комплекте с MatePad 11,5«S достаточно удобна. Она состоит из двух частей — собственно панели с клавишами и подставки под заднюю крышку. В этом есть очевидные плюсы. В такой конфигурации гаджет удобнее использовать там, где мало места, например, для просмотра кино на столике в самолете: достаточно отсоединить клавиши и оставить только подставку. Поскольку в клавиатуре есть отдельная батарея, ее можно положить, например, на колени, а сам планшетный компьютер поставить на стол. Стилус M-Pencil при этом легко крепится магнитом на верхнее ребро планшета над экраном — вопрос о том, куда деть и его, не стоит.

Клавиши не проваливаются, но и не требуют приложения больших усилий. Заряжается все это хозяйство довольно быстро: заряд планшета с присоединенной клавиатурой вырос с 10% до 100% (при использовании фирменного зарядника) за два часа.

Живописная электроника

Huawei известен своей щедростью в плане софта — большинство нужных (и даже не очень) приложений уже предустановлены на его гаджетах, Программная «изюминка» MatePad 11,5«S — безусловно, программа для рисования и дизайна GoPaint. С точки зрения корреспондента «Известий», практически ничего не понимающего в живописи, возможности у нее просто фантастические. Можно выбирать технику рисунка (масло, чернила, акварель), разные виртуальные кисти, различную фактуру живописного изображения, экспериментировать с толщиной линий, типами мазков и многим другим. Рисовать, конечно же, лучше стилусом M-Pencil, но у корреспондента «Известий» получилось создать художественную абстракцию, даже просто водя пальцем по экрану.

Возможности приложения высоко оценивают профессиональные художники.

—Планшет компактный, удобный и легко помещается в сумку с собой. В будущем художникам, освоившим планшет, не нужно будет собирать с собой увесистый этюдник, краски и множество кистей — нужен только планшет, стилус и приложение GoPaint, в котором уже есть все необходимые холсты и кисти для работы в разных техниках, считает заведующий кафедрой академической живописи РГХПУ им С. Г. Строганова Евгений Ромашко.

Фото: пресс-служба Huawei

По его мнению, приложение и планшет будут востребованы среди студентов творческих направлений благодаря легкости создания скетчей, проектов для промышленного дизайна и акварельных рисунков.

— Интерфейс интуитивно понятен, и в нем имеется множество кистей для рисования в различных стилях. Я хотела бы особо выделить 15 кистей, которые использовала наиболее часто в своих работах. В целом, приложение идеально подходит как начинающим художникам, так и профессионалам, — отмечает декан и старший преподаватель факультета графики МГАХИ им. В. И. Сурикова Евгения Воронова.

В GoPaint уже есть все необходимые профессиональные инструменты, которые очень необходимы художнику для работы и ими действительно очень удобно пользоваться, указывает ректор МГАХИ им. В. И. Сурикова Анатолий Любавин.

Распишите мой счет

Еще одно фирменное приложение Huawei, которое очевидно пригодится пользователю — это «Блокнот». Название не должно вводить в заблуждение — в отличие от разного рода «заметок» на мобильных устройствах конкурентов, это вполне продвинутый текстовый и графический редактор.

Заходим в приложение, создаем заметку. Хотите набить в ней текст от руки — к вашим услугам форматирование, выбор шрифтов, их цвет и так далее. Если необходимо создать более сложный документ, то можно применить рукописный ввод с помощью упомянутого выше стилуса M-Pencil: с ним в блокноте можно писать и рисовать. Причем совершенно разными стилями: можно выбрать ручку, карандаш или, к примеру, виртуальный «фломастер». Текст можно украсить картинкой, выбранной из галереи или фотографией, тут же сделанной камерой планшета (кстати, хорошее подспорье для журналистов-репортеров).

Фото: пресс-служба Huawei

Корреспонденту «Известий» понравилась «Указка», позволяющая с помощью M-Pencil быстро выделять те или иные фрагменты документа, а также опция, позволяющая их быстро вырезать, удалять, менять местами и тому подобное: достаточно обвести нужный фрагмент стилусом и тапнуть по нему.

Планшет, как и другие изделия Huawei, работает под HarmonyOS, а скачивать приложения для нее следует из фирменного магазина приложений AppGallery. Эта экосистема развивается уже несколько лет, но не все российские пользователи до сих пор знакомы с ней: большинству из них до сих пор привычнее Google Play или AppStore.

Ассортимент софта в AppGallery (а сейчас там более 1 млн приложений) приятно удивляет: в нем есть практически все, что нужно (и даже не очень) среднестатистическому российскому пользователю. Разумеется, в наличии приложения российских банков, исключенные из ассортимента американских магазинов. Без проблем скачиваются и отечественные VK и «Одноклассники», и приложения западных соцсетей и мессенджеров.

В целом, как показал тест, Huawei MatePad 11,5"S предлагает качественный экран, хороший набор приложений для художников, дизайнеров и даже для рядовых офисных работников.