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«Подари жизнь» проведет летнюю школу благотворительности для детей в «Острове мечты»

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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21 и 28 июля с 12:00 до 18:00 в ландшафтном парке «Острова мечты» в рамках фестиваля «Лето яркого цвета» волонтеры благотворительного фонда «Подари жизнь» проведут для маленьких посетителей благотворительную игру.

Через интерактивную игру дети познакомятся с деятельностью фонда и узнают о том, какие возможности для помощи нуждающимся доступны им уже сейчас, а также поучаствуют в наполнении «Коробки храбрости», которая отправится в один из процедурных кабинетов клиник, где проходят лечение подопечные фонда — дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Игрушки из «Коробок храбрости» помогают подопечным фонда ежедневно преодолевать страх и боль во время медицинских манипуляций, подарки за смелость выдаются ежедневно, поэтому «волшебные» коробки должны регулярно пополняться.

«Уже много лет мы развиваем проект «Дети помогают детям», потому что уверены: диалог о культуре помощи с младшими поколениями необходимо начинать с самого детства, а сочувствие и сострадание к тем, кому нужна помощь, — одни из самых важных качеств для современного человека, которым можно научиться. Вместе с «Островом мечты» мы придумали мягкий и доступный формат такого диалога, дети придут с родителями провести время в парке и покататься на аттракционах, а еще смогут узнать о том, как можно помочь своим ровесникам, которые проходят через непростой период своей жизни прямо сейчас. «Коробка храбрости» — это формат помощи, который выбирают для себя многие школы и компании: ты кладешь игрушку в коробку и знаешь, что она поможет одному из детей пройти через страх очередного укола, капельницы или другой процедуры», — рассказывает директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

«С февраля 2021 года «Остров мечты» реализует свою постоянную социальную программу «Мечты — детям» и тесно сотрудничает с благотворительными фондами и организациями, оказывающими помощь. Ежемесячно мы принимаем воспитанников детских домов, благотворительных фондов, социальных учреждений, организуем бесплатное посещение аттракционов, централизованное питание групп.

В июне в южном ландшафтном парке стартовал фестиваль «Лето яркого цвета», который включает в себя целый спектр бесплатных активностей для гостей парка: это образовательные, развлекательные, спортивные события. Так у нас родился совместный с фондом «Подари жизнь» проект летней школы благотворительности, который позволит маленьким гостям «Острова мечты» приобщиться к культуре помощи в обществе, узнать больше о том, как бороться со страхами и помогать в этом другим, экологично поддерживать друзей, столкнувшихся с трудностями. Для нас в «Острове мечты» это очень важный, ответственный шаг. «Коробка храбрости», станет нашей первой акцией в формате «здесь и сейчас» — каждый посетитель «Острова мечты» сможет положить в коробку игрушку, которая поможет ребенку справиться со страхом перед медицинскими процедурами», — комментирует заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова мечты» Екатерина Лошкарева.

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