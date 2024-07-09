В Хабаровском крае за подделку готовности к пожарам задержан чиновник
В Хабаровском крае сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали высокопоставленного чиновника за подделку данных о найме лесных пожарных. Об этом сообщили во вторник, 9 июля, в пресс-службе ведомства.
Мужчина создал фиктивные договоры о трудоустройстве 52 пожарных, будто бы нанятых для тушения лесных возгораний, с целью получения средств. В результате его действий из федерального бюджета было незаконно выделено более 30 млн рублей.
На кадрах, предоставленных управлением ФСБ России, видно, что в квартире у чиновника провели обыск. Следователи изъяли вещественные доказательства, которые указывают на противоправную деятельность.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышении должностных полномочий»).
Ранее, 17 июня, в Московской области задержан бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, который обвиняется в крупном мошенничестве со средствами АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг». Следствие установило, что в 2007 и 2008 годах он и его сообщники, предприниматели из Липецкой области, через подконтрольные юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 2 млрд рублей.