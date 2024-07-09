РФПИ и индийская Hoonartek стали партнерами в сфере образования и бизнеса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «Национальные квалификации» и индийская компания Hoonar Tekwurks Private Limited (Hoonartek) объявили о партнерской работе в рамках российско-индийского сотрудничества в сфере информационных технологий, а также образовательных и предпринимательских инициатив. Объявление состоялось на полях официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ.

«Цифровизация и применение передовых информационных технологий — одно из ключевых требований для подготовки квалифицированных кадров, без которых невозможен рост компаний и экономики в целом. РФПИ как один из лидирующих российских институтов, играющих активную роль в расширении экономического взаимодействия между Россией и Индией во всех стратегических областях, совместно с партнерами сфокусируется на содействии взаимному признанию документов об образовании и квалификации. Такой шаг обеспечит эффективный международный кадровый обмен, содействует налаживанию новых партнерств между компаниями, образовательными и научными организациями», — сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что благодаря соглашению фонд, АО «Национальные квалификации» и Hoonartek смогут вместе работать с отрасли развития человеческого капитала, и это даст дополнительный импульс укрепляющимся отношениям Москвы и Нью-Дели.

В рамках своей совместной деятельности РФПИ и компании объединятся для взаимного признания документов профессионального и дополнительного образования, а также развития человеческого капитала. Соглашение включает в себя и сотрудничество для поиска новых способов формирования среды для обучения с использованием новейших информационных технологий, в том числе с помощью развития цифровой платформы аккредитации и сертификации профессиональных кадров России и Индии.

Компания Hoonartek занимается IT и цифровыми услугами, среди которых технологии переноса данных, цифровая инженерия, генеративный искусственный интеллект и т. д. Hoonartek создает решения для банков, телекоммуникационной индустрии, сферы здравоохранения и торговли.

АО «Национальные квалификации» создает программы для цифровизации бизнес-процессов, реализующихся в рамках развития системы профессиональных квалификаций.

Ранее, 6 июня, РФПИ подписал соглашение о партнерстве с фондом «Талант и успех». Целью сотрудничества является привлечение инвестиций в компании, реализующие проекты Научно-технологического университета «Сириус» и Инновационного научно-технологического центра «Сириус» (ИНТЦ «Сириус»), где реализуются образовательные и исследовательские проекты в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, больших данных, фармацевтики, медицины и других отраслей.