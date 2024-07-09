Минобороны: иностранные наемники на Украине открыто кричат по радио о потерях
Иностранные наемники на Украине открыто кричат по радио о своих потерях и о необходимости срочной эвакуации раненых солдат с поля боя. Об этом во вторник, 9 июля, рассказал оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч.
«Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. <…> Как правило, они кричат о своих потерях, что «у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация», — сказал он на видео, предоставленном Министерством обороны России.
Во время проведения специальной военной операции (СВО) операторы комплекса радиоразведки «Торн» Северной группировки войск перехватывают переговоры и определяют расположение бойцов украинской армии. Операторы мобильного пункта поиска и определения фиксируют всё сказанное. В одном из перехватов было сообщено о потерях, противник в отчаянии просил прислать подкрепление: «Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных, чтобы можно было взять позиции. Принял тебя, принял».
Ранее, 2 июля, финский наемник Ральф Сирен заявил, что большая часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют плохую подготовку и устаревшие знания, и особенно это касается офицеров старшего возраста. Он также рассказал, что в украинской армии не работает должным образом структура команд, и воинские части похожи скорее на «банду грабителей». Сирен признался, что за время, проведенное в украинской армии, он несколько раз чувствовал разочарование.
В апреле польский наемник Михал Липский в интервью изданию Defence24 рассказал, что в украинской армии не осталось мотивированных солдат, и многие военные имеют низкий уровень подготовки. Работая инструктором, он однажды встретил новобранца, которого готовили к участию в боевых действиях всего месяц и за это время ни разу не объяснили, как пользоваться прицелом автомата.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.