11 июля — Крапивное заговенье: последний день для сбора крапивы

По народному календарю 11 июля отмечается Крапивное заговенье. День приходится на конец Петрова поста и считается последним, когда крапива сохраняет полезные свойства. В 2024 году дата выпадает на четверг. «Известия» рассказывают, как отмечали праздник в старину и какие приметы с ним связаны.

Крапивное заговенье в 2024 году — история праздника

Праздник уходит корнями в языческое прошлое восточных славян. Тогда наши предки наделяли мистическими свойствами деревья, камни, воду и растения. В старинных преданиях встречается немало упоминаний и о крапиве как о лекарственном и магическом растении. Считалось, что она и от голода избавит, и красотой одарит, и нечистую отвадит.

Обычно крапиву начинали собирать в конце мая — начале июня, пока она молодая и богата полезными веществами. Крапивное заговенье служило знаком, что после этого дня срывать растение бесполезно, так как оно теряет целебные свойства, к тому же становится колючим.

С принятием христианства праздник стали отмечать в канун Петрова дня. В эту пору завершается Петров пост, который служит для верующих подготовкой к большому церковному празднику — дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Поэтому в ряде регионов торжество известно как Канун Петрова дня, Конец Петрова поста или Крапивные заговины.

Крапивное заговенье в 2024 году — обычаи и традиции

В праздник крестьяне вставали с утра пораньше и спешили в лес собирать крапиву. В этот день ее рвали голыми руками без боязни обжечься. Согласно народным поверьям, подобное действо очень полезно и надолго избавляет от болей в суставах.

По возвращении из крапивы вязали веники, которыми мели пол, очищая жилище от всего дурного. Растения вешали в сараях с зерном, в хлеву и других постройках, чтобы защитить урожай и домашний скот. Вениками из крапивы парились в бане или просто хлестали ими друг друга от дурного глаза. А вечером из высушенного растения жгли костры, пели песни и водили хороводы.

Традиционно в Крапивное заговенье готовили похлебки и салаты из крапивы. Чаще всего варили борщи или щи. «Жгуча крапива родится, да во щах уварится», — говорили в народе. Также хозяйки делали заготовки на зиму. Крапиву сушили, солили, как капусту, и пряли из нее волокно. Из крапивной ткани затем шили мешки, кули, иногда одежду.

Девушки и женщины использовали растение в косметических целях. Издревле отварами из крапивы умывались и мыли волосы. Средства из крапивы стимулировали рост волос и помогали при проблемной коже, делая ее чистой и свежей. Крапива также была в большом почете у деревенских травниц. В народной медицине ее применяли при заболеваниях почек, анемии, полиартрите, при обильных кровотечениях и лечении подагры.

Крапивное заговенье в 2024 году — что можно и нельзя делать

У праздника восточных славян много запретов, пришедших из язычества. Например, в Крапивное заговенье не справляли свадьбы, так как считали, что такой брак будет несчастливым. Не разрешалось стричь детей до года, иначе они могли заболеть. Не рекомендовалось стричься и взрослым. Таким образом можно было укоротить не только волосы, но и годы жизни.

Среди других запретов — ссоры с близкими, особенно между супругами. Если повздорить в Крапивное заговенье, то разногласия в семье сохранятся еще длительное время. Кроме того, нельзя рано ложиться спать и оставаться в одиночестве. В канун Петрова дня в деревнях веселилась почти до самого утра. Тот, кто праздник проводил дома, рисковал весь год провести один.

Еще стоит внимательно отнестись к своим снам. Они могут оказаться вещими. Для хорошего сна под подушку часто клали веточку крапивы. Считалось, что она дарует крепкий и спокойный сон.

Крапивное заговенье в 2024 году — народные приметы

Главные приметы на Крапивное заговенье в основном связаны с погодой. Так, если в праздничный день не слышно кукушки, то зима будет ранней и снежной. Сорока близко к дому держится — к дождю. Воробьи дерутся — к засухе. А если в колодце прибывает вода — к ненастной погоде.

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