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В Суздале состоялся гала-концерт оркестра Мариинского театра к 1000-летию города

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Кремль в Суздале в понедельник, 8 июля, стал площадкой для большого праздника. У стен сооружения истории прошло выступление симфонического оркестра и лучших солистов Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева по случаю 1000-летия города. «Известия» узнали, как Суздаль в этом году отмечал свой день рождения.

На закате город во Владимирской области переливается оттенками янтаря. Как только солнце садится за горизонт, в Кремле начинается «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»: это последняя эпическая опера Николая Римского-Корсакова. Исполнение проходит на улице, это сложнее, так как требует от музыкантов максимально сосредоточенности.

«Open air — это всегда особая ответственность, потому что нестандартные декорации. Потому что всегда мы находимся в рамках декораций, и они всегда помогают. Мы можем за ними скрыться, что-то обыграть», — заметил солист Мариинского театра Глеб Перязев.

С Суздаля началась и пошла вся Северо-Восточная Русь: город старше Москвы и Владимира. По словам гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерины Проничевой, он несет в себе отпечатки разных периодов российской истории. Суздаль, как и в легенде о Китеже, по сюжету оперы пережил нашествие монгольского ига: его стены помнят колокольный звон, который собирал людей и звал на подвиги.

«Концертный зал под открытым небом — чарующие виды древнего города, бескрайние луга. И даже архиерейские палаты, словно холст, на котором прямо во время действия оживают декорации», — отметил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Тысячи людей пришли к Кремлю, чтобы послушать музыку и историю. Одна из зрительниц сказала, что это большое счастье и чудо увидеть таких артистов.

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12 июня в Суздальском Кремле открылась выставка «Русский феникс. Суздальская земля». На ней представлены шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья.

Сама экспозиция начинается с произведений XI–XIII столетий. Здесь южные врата суздальского собора Рождества Богородицы, икона «Спас Златые Власы» из Успенского собора Московского Кремля, ковчег святого Димитрия Солунского и икона святого на «гробной доске», присланные в XII веке из Салоник князю Всеволоду Большое Гнездо, а также серебряные украшения из Большого кремлевского клада.

Она будет работать до 1 октября 2024 года.

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