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Суд в Москве разрешил клинике хирурга Хайдарова досрочно возобновить работу

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Арбитражный суд Москвы разрешил клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique («Ай Кью Пластик») досрочно возобновить работу. Соответствующий документ был опубликован на сайте суда.

«Прекратить досрочно, начиная с 04.07.2024, исполнение административного наказания, назначенного ООО «Ай Кью Пластик» решением Арбитражного суда города Москвы от 25 апреля 2024 по делу № А40-52688/24-84-390, в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — говорится в определении суда от 3 июля.

Исполнительный директор клиники Анжелика Алина в беседе с «Известиями» также подтвердила информацию. Она сообщила, что 5 июля учреждение получило разрешение на возобновление деятельности и сейчас готовится к открытию для пациентов.

«Там были минимальные нарушения. Основная загвоздка была именно в образовании врачей — это, опять же, была техническая, скажем, неполадка сайта (ЕГИСЗ ФРМО. — Ред.)», — добавила менеджер.

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Клинка Хайдарова в апреле была привлечена к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Кроме того, двое хирургов клиники — Тамерлан Кадзаев и Илья Елагин — были арестованы судом по делу о гибели пациента. Уточнялось, что скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов. По данным следствия, медики, оперировавшие погибшего, намеренно, чтобы снизить объем своей работы и извлечь прибыль, отнеслись безразлично к пациенту при оказании помощи, в результате чего он скончался.

Жена Гаврилова Зарина 12 июня заявила, что после смерти ее супруга врачи пытались подтасовать диагноз. Вдова опубликовала расшифровку голосовых сообщений медиков, которая, как она утверждает, присутствует в материалах дела.

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