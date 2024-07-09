Суд в Москве разрешил клинике хирурга Хайдарова досрочно возобновить работу

Арбитражный суд Москвы разрешил клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique («Ай Кью Пластик») досрочно возобновить работу. Соответствующий документ был опубликован на сайте суда.

«Прекратить досрочно, начиная с 04.07.2024, исполнение административного наказания, назначенного ООО «Ай Кью Пластик» решением Арбитражного суда города Москвы от 25 апреля 2024 по делу № А40-52688/24-84-390, в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — говорится в определении суда от 3 июля.

Исполнительный директор клиники Анжелика Алина в беседе с «Известиями» также подтвердила информацию. Она сообщила, что 5 июля учреждение получило разрешение на возобновление деятельности и сейчас готовится к открытию для пациентов.

«Там были минимальные нарушения. Основная загвоздка была именно в образовании врачей — это, опять же, была техническая, скажем, неполадка сайта (ЕГИСЗ ФРМО. — Ред.)», — добавила менеджер.

Клинка Хайдарова в апреле была привлечена к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Кроме того, двое хирургов клиники — Тамерлан Кадзаев и Илья Елагин — были арестованы судом по делу о гибели пациента. Уточнялось, что скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов. По данным следствия, медики, оперировавшие погибшего, намеренно, чтобы снизить объем своей работы и извлечь прибыль, отнеслись безразлично к пациенту при оказании помощи, в результате чего он скончался.

Жена Гаврилова Зарина 12 июня заявила, что после смерти ее супруга врачи пытались подтасовать диагноз. Вдова опубликовала расшифровку голосовых сообщений медиков, которая, как она утверждает, присутствует в материалах дела.