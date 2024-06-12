Жена умершего в клинике Хайдарова пациента рассказала о подтасовке диагноза

Пластический хирург Тимур Хайдаров и врач его клиники IQ Plastique, где после операции скончался продюсер Петр Гаврилов, пытались подтасовать диагноз. Об этом 12 июня сообщила супруга умершего Зарина в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Женщина опубликовала расшифровку голосовых сообщений медиков, которая, как она утверждает, присутствует в материалах дела. В обсуждении принимали участие Хайдаров, его супруга Светлана Сильваши и заведующий хирургическим отделением Илья Елагин.

Так, Елагин сообщает Сильваши, что диагноз будет скорректирован, медики сообща напишут, «как правильно». В ответ собеседница его поблагодарила и спросила, возможно ли убрать из заключения слово «сепсис».

Елагин 16 мая был отправлен судом под домашний арест на два месяца в рамках дела об оказании небезопасных услуг.

В тот же день под домашний арест попал еще один хирург из клиники Хайдарова — Тамерлан Кадзаев. По данным следствия, медики, оперировавшие погибшего, намеренно, чтобы снизить объем своей работы и извлечь прибыль, отнеслись безразлично к пациенту при оказании помощи, в результате чего он скончался. Отмечается, что Елагин и Кадзаев не желали этого, но понимали опасность своего бездействия.

До этого, 15 апреля, столичный главк СК РФ уточнял, что погибшим был 36-летний мужчина. На следующий день после операции он почувствовал ухудшение состояния здоровья и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Затем мужчине стало хуже, и его перевели в другое медучреждение. Там пострадавший впал в кому и скончался.