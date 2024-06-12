Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание парламента Армении прервалось из-за драки между депутатами
Мир
Уехавшая в РФ депутат от АдГ Петерсен выиграла выборы в Гамбурге
Спорт
Путин заявил, что Игры БРИКС продемонстрируют торжество ценностей спорта
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Мир
В политических кругах Германии обсуждают возможный роспуск правительства Шольца
Мир
Глава МИД Турции намерен участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Происшествия
Дерево упало на мужчину и мальчика в подмосковном Щелково
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Политика
Политолог указал на осознание генсеком ООН бесполезности саммита по Украине
Мир
Небензя указал на опасную ядерную риторику США у границ КНДР
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки
Экономика
США ввели санкции в отношении 300 компаний и физлиц за якобы помощь РФ
Мир
Умер чемпион НБА Джерри Уэст
Мир
Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Верховной рады
Мир
Глава МИД Армении заявил о неверной трактовке слов Пашиняна о выходе из ОДКБ
Армия
«Известия» показали процесс зачистки бойцами РФ окрестностей поселка ДНР от ВСУ
Мир
У здания парламента Армении начались стычки протестующих с полицией

Жена умершего в клинике Хайдарова пациента рассказала о подтасовке диагноза

0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пластический хирург Тимур Хайдаров и врач его клиники IQ Plastique, где после операции скончался продюсер Петр Гаврилов, пытались подтасовать диагноз. Об этом 12 июня сообщила супруга умершего Зарина в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Женщина опубликовала расшифровку голосовых сообщений медиков, которая, как она утверждает, присутствует в материалах дела. В обсуждении принимали участие Хайдаров, его супруга Светлана Сильваши и заведующий хирургическим отделением Илья Елагин.

Так, Елагин сообщает Сильваши, что диагноз будет скорректирован, медики сообща напишут, «как правильно». В ответ собеседница его поблагодарила и спросила, возможно ли убрать из заключения слово «сепсис».

Смерть не к лицу: пластических хирургов арестовали за гибель пациента
Почему обвинения в адрес врачей клиники Тимура Хайдарова вызвали резонанс среди медиков и их клиентов

Елагин 16 мая был отправлен судом под домашний арест на два месяца в рамках дела об оказании небезопасных услуг.

В тот же день под домашний арест попал еще один хирург из клиники Хайдарова — Тамерлан Кадзаев. По данным следствия, медики, оперировавшие погибшего, намеренно, чтобы снизить объем своей работы и извлечь прибыль, отнеслись безразлично к пациенту при оказании помощи, в результате чего он скончался. Отмечается, что Елагин и Кадзаев не желали этого, но понимали опасность своего бездействия.

До этого, 15 апреля, столичный главк СК РФ уточнял, что погибшим был 36-летний мужчина. На следующий день после операции он почувствовал ухудшение состояния здоровья и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Затем мужчине стало хуже, и его перевели в другое медучреждение. Там пострадавший впал в кому и скончался.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024