Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
Происшествия
Силы ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА в Курской области
Мир
Аналитик указал на отсутствие у НАТО реальных планов принимать Украину в состав
Туризм
Стало известно, где россияне отдохнут в августе
Общество
Метеорологи назвали сроки жаркой погоды в регионах России
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде употребления мюсли на завтрак
Мир
Антонов заявил о замалчивании США фактов о падении ракеты ВСУ в Киеве
Происшествия
Губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА в Волгоградской области
Мир
Global Times назвала визит Моди в Россию свидетельством снижения влияния США в мире
Здоровье
Стоматолог дала рекомендации по снижению чувствительности эмали зубов
Культура
«По щучьему велению» стал победителем «Алых парусов» в Артеке
Общество
В России супруги стали чаще оформлять совместные завещания
Армия
Операторы комплекса радиоразведки «Торн» рассказали об особенностях работы в зоне СВО
Происшествия
В Мурманской области произошел пожар на 1,5 тыс. кв. м промышленного предприятия
Общество
Гладков сообщил об еще одном пострадавшем в результате обстрела Шебекино ВСУ
Мир
Bloomberg узнало о тревоге в НАТО из-за возможности Трампа победить на выборах
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

В России супруги стали чаще оформлять совместные завещания

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество совместных завещаний в январе-июне 2024 года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Больше всего таких завещаний было удостоверено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Алтайском и Пермском краях.

Волевое решение: почему россияне массово меняют условия завещаний
В 2023 году почти 30 тысяч человек решили пересмотреть свои последние распоряжения

«Этот инструмент появился в нашей стране пять лет назад — летом 2019 года. Составить общее завещание может только пара, связанная узами брака. В случае развода или если брак признан недействительным, совместное завещание утрачивает силу», — напомнили в ФНП.

Раньше, даже если супруги владели имуществом совместно, каждый из них мог распорядиться только своей долей. Теперь у них есть возможность составить одно завещание на двоих.

«Как правило, такой формат выбирают супруги, которые не первый год вместе и между которыми есть высокий уровень доверия. Один из распространенных вариантов совместных завещаний — это завещание, которым определяется режим раздельной собственности пережившего супруга, то есть когда всё имущество становится его личной собственностью, как по брачному договору», — добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наследное право: в России стали чаще составлять совместные завещания

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024