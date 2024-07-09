В России супруги стали чаще оформлять совместные завещания

Количество совместных завещаний в январе-июне 2024 года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Больше всего таких завещаний было удостоверено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Алтайском и Пермском краях.

«Этот инструмент появился в нашей стране пять лет назад — летом 2019 года. Составить общее завещание может только пара, связанная узами брака. В случае развода или если брак признан недействительным, совместное завещание утрачивает силу», — напомнили в ФНП.

Раньше, даже если супруги владели имуществом совместно, каждый из них мог распорядиться только своей долей. Теперь у них есть возможность составить одно завещание на двоих.

«Как правило, такой формат выбирают супруги, которые не первый год вместе и между которыми есть высокий уровень доверия. Один из распространенных вариантов совместных завещаний — это завещание, которым определяется режим раздельной собственности пережившего супруга, то есть когда всё имущество становится его личной собственностью, как по брачному договору», — добавили там.

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Наследное право: в России стали чаще составлять совместные завещания