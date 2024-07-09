Наследное право: в России стали чаще составлять совместные завещания

За первое полугодие 2024 года россияне оформили почти на четверть больше совместных завещаний, чем за тот же период в 2023-м . О этом сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Чаще всего для заверения таких документов обращались жители Москвы, Петербурга, Алтайского и Пермского края. Совместное завещание позволяет супругам равноценно разделить общее имущество для отдельных наследников и снизить число возможных споров среди их родственников , напомнили эксперты.

Обоюдное завещание

Институт совместных завещаний появился в России в июне 2019 года. Это специальный вид документов, которые могут составлять супруги вместе , напомнил «Известиям» юрист московской адвокатской группы, член Ассоциации юристов России Александр Зелинко. Главная особенность документа: в нем одновременно два завещателя, состоящие между собой в момент его совершения в браке, которые распоряжаются своим общим имуществом.

И количество совместных завещаний в январе–июне 2024 года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , рассказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. В 2019 году россияне оформили 659 таких документов, в 2020-м — 1002, в 2022-м — 1169, а в 2023 — уже 1264 завещания, добавили в ФНП. Больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Алтайском и Пермском краях.

Фото: Global Look Press

Как правило, такой формат выбирают супруги, которые не первый год вместе: у них высокий уровень доверия друг к другу и общие дети. Один из распространенных вариантов совместных завещаний определяет наследование раздельной собственности: когда определяется будущий владелец имущества, которое каждый из супругов приобрел и оформил только на себя.

Другой вариант совместного завещания — супруги устанавливают режим раздельной собственности на имущество или некоторые его виды, завещая каждый свою часть детям от предыдущих браков.

— При составлении такого волеизъявления супруги обсуждают принципиальные для них темы: кому из наследников они отдают приоритет, кому передадут имущество в собственность, а кому предоставят только право пользования по завещательному отказу , — пояснили в ФНП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Принцип работы совместных завещаний заключается в том, что в случае смерти одного из завещателей другой получает право на всё имущество, указанное в этом документе , пояснил Александр Зелинко.

В нотариальной палате отметили, что при составлении этого вида завещания необходимо зафиксировать процесс на видео. Это позволит исключить в будущем споры о том, что один из супругов мог оказывать на второго давление.

Зачастую люди хотят, чтобы после смерти одного партнера имущество не дробилось на всех наследников, а перешло к ним только после смерти второго супруга, рассказали в ФНП. Особенно важен этот документ, когда речь идет о бизнесе, — это позволяет избежать дробления активов.

Потенциальные риски

Рост числа такого вида завещаний в последнее время указывает на повышение юридической грамотности населения, полагает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его словам, общество оценило преимущества этого способа по решению вопросов для пожилых пар.

— Это снимает ряд подозрений и разногласий у последующих наследников, помогает второму супругу, пережившему первого, избежать давления с их стороны , — сказал он «Известиям». — Совместное завещание определяет ход последующих решений второго супруга, гарантируя ему в отдельных случаях даже безопасность, помогает избежать всякого рода мошенничества, сокращает время и силы обоих на оформление своей последней воли.

Формат совместных завещаний, по его словам, благотворно отражается на сокращении числа последующих наследственных споров, вырастающих в неприятные ситуации и конфликты, добавил юрист.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отметил, что иногда, когда, например, о дин из супругов всю свою жизнь строил бизнес вместе женой, их главная цель — сохранить этот проект в целостном виде.

Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt

— А прямые наследники имеют другое мнение по распоряжению такого рода наследством, вызывая у родителей опасения в сохранности этой целостности, — сказал он. — Тогда совместно составленное супругами завещание со всеми четко прописанными условиями поможет выполнить последнюю волю владельцев бизнеса.

По словам Вадима Ткаченко, такой формат документа позволяет и разделить собственность, одновременно завещав разным родственникам в присутствии друг друга свою часть собственности, а также пресекает последующие судебные разбирательства между большим числом потенциальных наследников.