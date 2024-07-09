Наследное право: в России стали чаще составлять совместные завещания
За первое полугодие 2024 года россияне оформили почти на четверть больше совместных завещаний, чем за тот же период в 2023-м. О этом сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Чаще всего для заверения таких документов обращались жители Москвы, Петербурга, Алтайского и Пермского края. Совместное завещание позволяет супругам равноценно разделить общее имущество для отдельных наследников и снизить число возможных споров среди их родственников, напомнили эксперты.
Обоюдное завещание
Институт совместных завещаний появился в России в июне 2019 года. Это специальный вид документов, которые могут составлять супруги вместе, напомнил «Известиям» юрист московской адвокатской группы, член Ассоциации юристов России Александр Зелинко. Главная особенность документа: в нем одновременно два завещателя, состоящие между собой в момент его совершения в браке, которые распоряжаются своим общим имуществом.
И количество совместных завещаний в январе–июне 2024 года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. В 2019 году россияне оформили 659 таких документов, в 2020-м — 1002, в 2022-м — 1169, а в 2023 — уже 1264 завещания, добавили в ФНП. Больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Алтайском и Пермском краях.
Как правило, такой формат выбирают супруги, которые не первый год вместе: у них высокий уровень доверия друг к другу и общие дети. Один из распространенных вариантов совместных завещаний определяет наследование раздельной собственности: когда определяется будущий владелец имущества, которое каждый из супругов приобрел и оформил только на себя.
Другой вариант совместного завещания — супруги устанавливают режим раздельной собственности на имущество или некоторые его виды, завещая каждый свою часть детям от предыдущих браков.
— При составлении такого волеизъявления супруги обсуждают принципиальные для них темы: кому из наследников они отдают приоритет, кому передадут имущество в собственность, а кому предоставят только право пользования по завещательному отказу, — пояснили в ФНП.
Принцип работы совместных завещаний заключается в том, что в случае смерти одного из завещателей другой получает право на всё имущество, указанное в этом документе, пояснил Александр Зелинко.
В нотариальной палате отметили, что при составлении этого вида завещания необходимо зафиксировать процесс на видео. Это позволит исключить в будущем споры о том, что один из супругов мог оказывать на второго давление.
Зачастую люди хотят, чтобы после смерти одного партнера имущество не дробилось на всех наследников, а перешло к ним только после смерти второго супруга, рассказали в ФНП. Особенно важен этот документ, когда речь идет о бизнесе, — это позволяет избежать дробления активов.
Потенциальные риски
Рост числа такого вида завещаний в последнее время указывает на повышение юридической грамотности населения, полагает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его словам, общество оценило преимущества этого способа по решению вопросов для пожилых пар.
— Это снимает ряд подозрений и разногласий у последующих наследников, помогает второму супругу, пережившему первого, избежать давления с их стороны, — сказал он «Известиям». — Совместное завещание определяет ход последующих решений второго супруга, гарантируя ему в отдельных случаях даже безопасность, помогает избежать всякого рода мошенничества, сокращает время и силы обоих на оформление своей последней воли.
Формат совместных завещаний, по его словам, благотворно отражается на сокращении числа последующих наследственных споров, вырастающих в неприятные ситуации и конфликты, добавил юрист.
Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отметил, что иногда, когда, например, один из супругов всю свою жизнь строил бизнес вместе женой, их главная цель — сохранить этот проект в целостном виде.
— А прямые наследники имеют другое мнение по распоряжению такого рода наследством, вызывая у родителей опасения в сохранности этой целостности, — сказал он. — Тогда совместно составленное супругами завещание со всеми четко прописанными условиями поможет выполнить последнюю волю владельцев бизнеса.
По словам Вадима Ткаченко, такой формат документа позволяет и разделить собственность, одновременно завещав разным родственникам в присутствии друг друга свою часть собственности, а также пресекает последующие судебные разбирательства между большим числом потенциальных наследников.
Однако, как отметил Александр Зелинко, исполнение совместного завещания слишком сильно зависит от действий супруга, пережившего своего партнера. Если же у составителя последней воли есть желание сохранить после смерти часть имущества для конкретного лица, то лучше это сделать путем заключения брачного договора и единоличного завещания.