СМИ сообщили о попытке мужчины в инвалидной коляске поджечь королевский дворец в Осло

Мужчина в инвалидной коляске бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца в Осло, полиция задержала его. Об этом 8 июля сообщил портал NewsInEnglish.

По информации издания, в понедельник 50-летний мужчина сказал очевидцу, что у него бомба, а затем бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону задней части здания. Огонь однако удалось быстро потушить.

«У мужчины было еще несколько бутылок с жидкостью. Теперь их изучит группа по обнаружению взрывчатки», — сообщил государственному телеканалу NRK руководитель операций полиции Осло Андерс Реннинг.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны, также остается неясным, действовал ли нападавший в одиночку.

В январе в аэропорту Осло задержали гражданина США с незарегистрированным оружием и адресами членов королевской семьи. По данным издания VG, мужчина признал себя виновным в нарушении закона о нелегальном провозе оружия.