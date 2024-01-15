В Осло задержали американца с оружием и адресами членов королевской семьи
В аэропорту Осло задержали гражданина США с незарегистрированным оружием и адресами членов королевской семьи. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила газета VG.
По данным издания, мужчина признал себя виновным в нарушении закона о нелегальном провозе оружия. После вынесения приговора американца депортируют из страны.
«Связь обвиняемого с Норвегией и цель его пребывания, похоже, вызывают среди прочего особую озабоченность норвежской королевской семьи», — цитируют постановление окружного суда Ромерике и Гломдаля СМИ.
Адвокат Йорунд Легланд рассказал, что мужчина сам сообщил таможенникам об оружии и у него к нему не было боеприпасов. Когда полиция обыскала остальной багаж американца, она обнаружила блокнот с именами нескольких членов королевской семьи и их адреса.
Это не первое подобное происшествие с гражданином США. В 2021 году он уже был выслан из Норвегии после появления в замке и резиденции четы наследных принцев Скаугум в Аскере.
В декабре прошлого года во Франции задержали 20-летнего мужчину, который занимался травлей мэра Парижа Анн Идальго в интернете. Киберсталкеру, как его называют в публикации, грозит до трех лет тюрьмы и штраф до €30 тыс. Сообщается, что он с июня по сентябрь высказывался против Идальго в соцсети X (бывш.Twitter). Авторство публикаций он признал.