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В Осло задержали американца с оружием и адресами членов королевской семьи

VG: в Осло задержали американца с оружием и адресами членов королевской семьи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В аэропорту Осло задержали гражданина США с незарегистрированным оружием и адресами членов королевской семьи. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила газета VG.

По данным издания, мужчина признал себя виновным в нарушении закона о нелегальном провозе оружия. После вынесения приговора американца депортируют из страны.

«Связь обвиняемого с Норвегией и цель его пребывания, похоже, вызывают среди прочего особую озабоченность норвежской королевской семьи», — цитируют постановление окружного суда Ромерике и Гломдаля СМИ.

Адвокат Йорунд Легланд рассказал, что мужчина сам сообщил таможенникам об оружии и у него к нему не было боеприпасов. Когда полиция обыскала остальной багаж американца, она обнаружила блокнот с именами нескольких членов королевской семьи и их адреса.

Это не первое подобное происшествие с гражданином США. В 2021 году он уже был выслан из Норвегии после появления в замке и резиденции четы наследных принцев Скаугум в Аскере.

В декабре прошлого года во Франции задержали 20-летнего мужчину, который занимался травлей мэра Парижа Анн Идальго в интернете. Киберсталкеру, как его называют в публикации, грозит до трех лет тюрьмы и штраф до €30 тыс. Сообщается, что он с июня по сентябрь высказывался против Идальго в соцсети X (бывш.Twitter). Авторство публикаций он признал.

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